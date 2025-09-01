Atletas neuquinos se lucieron en el Mundial Máster de Atletismo en Italia

Las neuquinas Lucila Sotelo, con un quinto puesto en Classic 35 años y Vanesa Dinamarca, con el cuarto lugar en SF35, fueron las mejores atletas sudamericanas en sus respectivas categorías en el 24° Mundial Máster de Atletismo de Montaña que concluyó este domingo en Meduno, Italia. También participaron otros tres atletas de la provincia en distintas categorías.

Sotelo, de la ciudad de Neuquén, terminó en la quinta posición con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 37 segundos en la prueba Classic sobre 14 kilómetros. En tanto que Dinamarca (oriunda de Zapala pero que reside en San Martín de los Andes), tuvo un tiempo de 4 horas, 14 minutos y 49 segundos en la competencia Long de 35 kilómetros, quedando en cuarto lugar. Ambas fueron las mejores atletas sudamericanas en sus respectivas categorías.

La competencia en Italia contó con la participación de otros tres atletas neuquinos: Rafael Iannelli de Neuquén capital; Darío Gauna, de Buta Ranquil y Rodolfo Morales, de Junín de los Andes.

Iannelli quedó en el puesto 23° en la general, siendo el segundo sudamericano en Classic 40-45 años. Morales (60-65 años) compitió en Long sobre 34 kkilómetros (quedando en el 16° lugar) y en Classic (45°), en tanto que Gauna quedó en el puesto 42° en la categoría 50-54 años en kilómetro vertical.

"Estos deportistas dejan a Neuquén en lo más alto a nivel mundial. Historias como la de Lucila representa el verdadero espíritu de superación, su historia es un ejemplo conmovedor de cómo el sacrificio y la vocación por el deporte pueden ser un camino para superar las adversidades más profundas. Es un orgullo para Neuquén ver a los deportistas neuquinos dejarlo todo en la escena mundial y demostrar que la resiliencia es nuestra mayor fortaleza", destacó la secretaria de Cultura, Deportes y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone.