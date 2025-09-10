La Selección argentina cerró las Eliminatorias con una derrota por 1 a 0 frente a Ecuador en el Monumental de Guayaquil, en un partido que tuvo como punto de quiebre el penal sancionado a Nicolás Tagliafico. La acción, revisada por el VAR y convalidada por el colombiano Wilmar Roldán, terminó con Enner Valencia cambiando el tiro desde los doce pasos por el único tanto del encuentro.

Tras el pitazo final, el lateral del Lyon dio su versión de los hechos sobre la polémica jugada que definió el partido. “Es una jugada en la que (Ángelo) Preciado disputa la pelota con Nico González. En ese momento queda en el aire, y yo salto desde mi sector con el impulso natural de cualquier disputa. Elevo el brazo, gano la posición y cabeceo. No fue con el codo, fue con el antebrazo”, explicó.

El defensor insistió en que la jugada no debió ser sancionada como infracción: “Es un duelo totalmente normal que en otra parte del campo no es ni cobrable ni revisable. Pero, dentro del área, la revisó y cobró. Es algo del referí. Raro que ni siquiera me haya sacado amarilla. Hay que seguir trabajando y no quedarse con eso”.

La jugada dejó a Preciado con un corte tras el choque, lo que terminó reforzando la percepción de la infracción. Sin embargo, para Tagliafico se trató de una consecuencia de la disputa aérea: “Fue un lance del juego, nada más. En ningún momento pensé en golpearlo ni en hacerle falta”, remarcó.

Más allá del traspié, la Selección de Lionel Scaloni terminó la clasificación en lo más alto de la tabla con 38 puntos en 18 partidos, nueve más que el propio Ecuador. Ahora, el campeón del mundo se enfocará en lo que viene, con los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico en el horizonte, que tendrán lugar en Estados Unidos.