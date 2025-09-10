Para el Club Independiente, el Paseo costero es más que una obra ¿por qué?

El lunes se dio por inaugurado un nuevo trazado del paseo costero, 3 kilómetros de trazado que atraviesa el Predio Deportivo La Chacra, escenario del club Independiente, que se verá beneficiado por otro tipo de obras para el desarrollo del deporte.

El predio tiene un total de 37.5 hectáreas, comprada en la gestión de Jorge Sobisch como presidente de la institución en 1981, la intensión era formal la Ciudad Deportiva del club, que con el correr de los años se fue convirtiendo a lo que es hoy: campos de juego de fútbol, hockey, rugby, más pedanas de con fosa olímpica de tiro al vuelo. Con el trazado del Paseo costero, la zona se jerarquizó de gran forma, con cerramiento del predio y nuevos accesos, nuevo sector de bicisenda y senda peatonal. En la próxima etapa de obra se iniciará con la iluminación leed que le dará más vida al sector.

Además, la institución recibirá beneficios que serán directamente para el club, como nuevos estacionamientos en diferentes partes del predio, siendo un total de 4 hectáreas, la colocación de la nueva cancha de Hockey, que irá lidera a la que ya posee, “Proyectamos un futuro prometedor” dijo su presidente Gastón Sobisch, en visita a Grito Sagrado.

“Se viene una obra importante en el estadio, se realizará la extensión de la plateas con un total de 700 plateas nuevas” dijo en relación al estadio de fútbol, que tiene en el sector, agregando además que “Tenemos la idea de llevar la escuela de canotaje al club e instalarla directamente en La chacra” ya que el comodato que tiene para ocupar uno de los sectores del balneario municipal está cerca de caducar.

Predio completo del club Independiente con las obras ya terminadas en el trasado

Además de las obras, se maneja la fuerte chance de que el estadio municipal se coloque en dicho sector, obra que demandaría una fuerte inversión del estado provincial. Por otro lado, se están ejecutando otro tipos de obras internas que son encaradas por parte de la institución “la llegada del paseo jerarquiza enormemente la zona, que está en crecimiento constante” expresó.

EL Club Independiente fue fundado el 27 de febrero de 1921, en la actualidad tiene dos sectores bien marcados en la capital neuquina: sede José Rosa 246 donde está La Caldera y Calderita, estrenada en principio de año y donde se desarrolla el básquet y Newcom, y el Predio Deportivo la Chacra, donde está instalado el fútbol, Hockey, Rugby, Tiro al vuelo. Disciplinas como Handball, Canotaje y Patín están ubicadas en sectores municipales o privados. “Tenemos proyectado un playón de 40 x20 para el siguiente año donde iría el futsal, Hockey sobre Patines y Handball” sostuvo.

