Con Independiente como único líder, así está el Oficial de LIFUNE

La Liga de Fútbol de Neuquén jugó una nueva fecha de su Oficial A y B. Independiente lidera en soledad por encima de Maronese y San Patricio. En la segunda división, Rio Grande ganó todo lo que jugó y sacó ventaja en la pelea por el título y ascenso.

El equipo de Gustavo Coronel superó de local 2-0 a San Lorenzo y suma 16 puntos luego de 7 fechas disputadas. El Rojo lidera por encima de Maronese, que igualó de local 0-0 ante Centenario, y San Patricio, que le ganó a Patagonia como visitante 1-0 y quedó a tres unidades.

Pacífico frenó el andar de Alianza como local 3-1, y también está prendido en la pelea al igual que Don Bosco, quien doblegó 3-2 a Vecinal. Rincón le ganó al colista Petrolero 1-0 y sigue en levantada.

Rincón volvió a ganar de visitante y escala

Oficial A: Independiente 16, Maronese 14, San Patricio 13, Alianza 12, Vecinal 10, Don Bosco 10*, Pacífico 10, Rincón 7*, Centenario 7, Patagonia 6, San Lorenzo 4, Petrolero 3.

Rio Grande manda en la B con puntaje perfecto

Rio Grande es lider de la B con puntaje perfecto- Foto Pablo Chagumil

El elenco de Ciudad Deportiva ganó los 7 cotejos que disputó en la competencia. De local superó 2-1 a Añelo, quien era escolta, y le sacó 5 unidades.

Confluencia alcanzó la línea de los segundos, goleando a Atlético Neuquén 4-1, Esperanza dejó pasar una buena chance empatando 1-1 con EL Porvenir. Los Canales fue goleado en Zapala por 4-0 ante Unión y Bicicross se recuperó en casa por 3-0 ante Eucalipto Blanco.

La próxima fecha tendrá modificaciones de día, ya que el próximo domingo 14 jugará la selección de Neuquén por Copa País ante el combinado de la Liga del Valle.