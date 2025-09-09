La novela de Subiabre: River acelera para renovar y blindar a su promesa

River Plate avanza en las gestiones para asegurar la continuidad de Ian Subiabre, una de las promesas más resonantes que surgieron en los últimos años de la cantera millonaria. Aunque el delantero de 18 años tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, la dirigencia pretende blindarlo con un nuevo acuerdo que le dé mayor proyección y estabilidad al proyecto futbolístico del club.

El nacido en Comodoro Rivadavia, que llegó en 2022 desde la Comisión de Actividades Infantiles, ya firmó en su momento un contrato profesional con cláusula de rescisión de 25 millones de dólares. Luego, en 2024, ese vínculo fue extendido por dos años más. Ahora, la intención de los dirigentes es elevar la cláusula a los 100 millones de euros y mejorar sus condiciones salariales, buscando evitar que se repitan casos recientes como los de Claudio Echeverri o Franco Mastantuono, que dejaron Núñez antes de consolidarse en Primera.

Las negociaciones no están cerradas. En mayo River presentó una propuesta formal, pero la contraoferta realizada por Claudio Caniggia, representante del jugador, no conformó a ninguna de las partes y el diálogo entró en pausa. Sin embargo, tanto el club como el entorno del futbolista mantienen buena predisposición y se muestran optimistas de alcanzar un acuerdo.

Subiabre, quien ya debutó en Primera y es considerado uno de los grandes proyectos de la Selección Argentina juvenil, aparece en los planes inmediatos de River como una pieza a pulir y, a futuro, como un jugador a exportar con valor europeo.