Deportivo Rincón va por todo “tenemos muchas ganas de clasificar”

Con todos los partidos confirmados para el domingo 15hs, el Torneo Federal A de fútbol jugará su 9na y última fecha del nonagonal de la zona campeonato donde el Deportivo Rincón buscará el primer objetivo de meterse en Copa Argentina, y hacer pleno con boleto a cuartos de final por el primer ascenso.

La cuenta para el León del norte es clara, deberá ganar ante Costa Brava (rival directo) si quiere clasificar a la Copa Argentina, y esperar que Atenas de Rio Cuarto no gane ante Argentinos de Monte Maíz.

“hay mucha ansiedad” dijo Edgardo Díaz, quien está a una semana de recibir el alta médica por una lesión. “trato de transmitir tranquilidad. Tenemos muchas ganas de clasificar. Se pautó un objetivo que es clasificar a Copa Argentina, y el jugador se ilusiona".

Por otro lado, agregó que “Al grupo lo veo bien, nos preparamos de la mejor manera esta semana. Venimos de un tropezón ante Villa Mitre pero ya dimos vuelta la página, sabemos que es una final y ojalá Monte Maíz haga bien los deberes así Atenas no suma y podamos entrar”.

Para otro lado, el equipo neuquino sabe que se juega una final por lograr los objetivos ante el equipo pampeano, que tiene una unidad más (9) que el elenco neuquino. “es un equipo duro, me tocó enfrentarlo estando en Monte Maíz, juegan directo y de contra. Recuperaron al 9 Genómico Gutiérrez que es rápido y dinámico. Los equipos cuando vienen acá les cuestan el sintético”.

“No hay que sacarle merito a la campaña que viene haciendo el Deportivo Rincón, el trabajo que se hace es muy grande y positivo” dijo Díaz, en diálogo con Grito Sagrado.

15hs se jugarán todos los partidos. Además del cotejo entre Rincón vs Costa Brava, se enfrentarán Argentino de Monte Maíz ante Atenas RC, Kimberley recibe a Bolívar, mientras que Cipolletti se verá las caras con Olimpo. Libre Villa Mitre.