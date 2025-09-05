En el final, Rincón cayó en Bahía Blanca y complicó su futuro

En el Fortín de Maipú y Necochea, Deportivo Rincón cayó en su visita 1-0 ante Villa Mitre, por la octava fecha del nonagonal de la Zona Campeonato del Federal A. cerca del final, un error defensivo quedó mano a mano a Cerato, quien no perdonó y dejó con las manos vacías al equipo neuquino.

El león perdió más que un partido en Bahía Blanca. En el adelanto de la fecha se jugaba gran parte de la clasificación a los cuartos de final y quedar con un pie y medio en Copa Argentina, pero en el final, cuando el empate no era mal resultado, llegó el tanto de Villa Mitre que tiró todo por la borda.

En el primer tiempo, fue mucho más el local, quien generó chances claras chocando en más de una oportunidad con Sánchez, y principalmente por su falta de puntería. Por su parte el Deportivo Rincón generó poco y nada, no llevó peligro al de Molini y le costó hacer pie principalmente en el mediocampo.

En el complemento el león cambió, se adelantó en el campo de juego y lo fue a buscar, primero Moreno con un disparo desde afuera y con Jeldres, quien quedó mano a mano encontrando una gran respuesta de Molini bajo los tres palos.

Cuando Castro cerraba el partido y el punto, llegó una pelota sin mucho inconveniente para el fondo, Chacón pifió y quedó Cerato mano a mano, quien definió con un toque suave al segundo palo y puso el único gol de partido.

Si bien Rincón no mostró una gran cara, si hizo méritos para controlar, principalmente en el segundo tiempo, a su rival y poder volver de Bahía Blanca con algo. Ahora deberá esperar los resultados del domingo, ver la situación y que deberá hacer en la última fecha, donde está obligado a ganar.

Villa Mitre vs Deportivo Rincón- Momentos destacados

46´ tuvo el segundo Rincón, nuevamente Cerato quedó mano a mano, esta vez entrando por derecha, sacó un disparo cruzado que sacó el arquero Sánchez.

43´ Lo tuvo Rincón, tras un tiro de esquina, Osinaga practicó una chilena dentro del área que se fue arriba.

39 ´Gol de Villa Mitre, error en el fondo de Rincón, Cerato presionó la robó y quedó mano a mano, poniendo el 1-0

37´Cambio en Rincón, entra Lucas Inostroza y Cristian Correa, salen Moreno y Jeldres.

33´Cambios en Villa Mitre: Lucas Algozino, Damián de Hoyos, y Alan Moreno x Peralta, Ihitz y González

32´ lo tuvo Rincón en dos oportunidades luego de un tiro libre al favor, primero un tiro de esquina que rechazaron a media en el primer palo, y luego Chacón quien la tiró arriba

26´ Chance clara de Villa Mitre, centro desde la derecha para el segundo palo donde apareció solo Mujica, quien desvió al arco encontrando una buena respuesta de Sánchez, quien evitó el primer gol.

23´ Cambio en Rincón Ingresó Carlos Estebes , Sale Facu Miguel

22’ cambio en Villa Mitre, Ingresa Lautaro Cerato x Maxi López.

19´mejoró notablemente Rincón, que de apoco lleva peligro en arco de Villa Mitre, la más clara la tuvo Jeldres, quien quedó mano a mano e intentó meterla por arriba de Molini, quien respondió de gran forma tapando el disparo.

2´llegó Rincón, Moreno encontró una pelota viva saliendo del área y con un remate desde afuera exigió a Molini y tapó abajo.

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO, empata el elenco neuquino en Bahía Blanca.

Ingresan Germán Cervera y Fernando Petinerolli x Lezcano y Villalba.

37´Es más el local, quien tuvo otra oportunidad clara para abrir el marcador, luego de una recuperación desde la izquierda y un centro al segundo palo que encontró a Mujica, que de cabeza encontró una mejor reacción de Sánchez, quien en dos tiempos evitó la caída de su arco.

32´llegó nuevamente Villa Mitre, luego de un tiro libre mal trabajado por parte de Rincón, llegó una contra donde Martín Peralta la encontró en el punto de penal, y frente al área la tiró por arriba del travesaño.

19 cambio en Villa Mitre, ingresa Pablo Mujica, sale lesionado Tiago Pérez.

13´Lo tuvo Villa Mitre, luego de dos tiros de esquina, pelota cayó en el área grande donde Tiago Pérez remató con destino de gol, encontrando un desvío de Chacón que la sacó al córner.

Comenzó el partido, juegan en Bahía Blanca, Villa Mitre vs Rincón, por la 8va fecha de la zona campeonato del Federal A.

Formaciones confirmadas

Villa Mitre: 1 Molini Luciano, 2 Manchafico Víctor, 3 Ihitz Nicolás, 4 Dauwalder Fabián, 5 Jouglard Valentín, 6 Zadel Damián, 7 Iriarte Leonel, 8 Pérez Tiago, 9 Peralta Martin, 10 González Enzo, 11 López Maximiliano, 12 Manganaro Tomas, 13 Cepeda Genaro, 14 Moreno Alan, 15 Valeri Valentín, 16 Mujica Pablo, 17 Algozino Lucas, 18 Cerato Lautaro, 19 Monteverde Julián, 20 De hoyos Damián, Dt Carlos Mungo , Ac Emiliano Ortiz, Pf Pablo Díaz, E.a José Fernández

Deportivo Rincón: 1 Alejandro Sánchez, 2 Jonathan Chacón, 3 Exequiel Ávila, 4 Nicolás Di Bello, 5 Moreno, 6 Osinaga, 7 Gustavo Carrasco, 8 Germán Lezcano, 9 Ramón Villalba, 10Facundo Miguel, 11 Sebastián Jeldres, 12 Jonathan Criado, 13 Carlos Esteves, 14 Ariel Páez, 15 Cristian Correa, 16 Héctor Rueda, 17 Lucas inostroza, 18 Fernando Petinerolli, 19 Fernando Inda, 20 Germán Cervera. DT Pablo Castro.

La cuaterna arbitral designada es la que conforman, como juez principal, Matias Ezequiel Billone Carpio (Liga de Córdoba), como asistentes, Emanuel Jose Serale (Liga de Córdoba) y Evelyn Romina Lujan (Liga de Deán Fúnes, Córdoba) y cuarto árbitro, Nicolás Dario Moreno (Liga de Olavarría).

LA PREVIA

El cotejo está dentro del marco de la octava fecha del Torneo Federal A 2025, para Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato, Por la veda electoral en provincia de Buenos Aires, que regirá desde este sábado 6 a las 0, debido a las elecciones legislativas de medio término el domingo 7 en el distrito más poblado de la Argentina. De acuerdo con el Art. 5 de la Ley provincial Nº XI-1149-2024, las restricciones comienzan 48 horas antes de la elección. En este lapso se prohíben, la realización de espectáculos populares al aire libre o en espacios cerrados, así como fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública que no esté vinculada al acto eleccionario. Por ese motivo los partidos entre Villa Mitre de Bahía Blanca ante los neuquinos de Deportivo Rincón y Ciudad Bolívar que recibirá a Argentino de Monte Maíz se jugarán el viernes y no sábado o domingo.

Por tercera vez en la temporada, se volverán a medir Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Rincón, por segunda vez en el año se cruzarán en el estadio "Tricolor", en la emblemática barriada bahiense. En este 2025 los que hoy serán locales se impusieron en las oportunidades que se cruzaron.

Para el representante neuquino, no será un partido más. Pese a tener un año complicado, con las salidas de dos entrenadores, el mendocino Alejandro Juan Abaurre y el marplatense Duilio Botella, el fin de semana aún sin jugar por tener fecha libre, quedó muy bien parado de cara a las dos últimas fechas de la segunda fase.

Los resultados que se dieron entre sábado, domingo y lunes pasado beneficiaron a Deportivo Rincón, ya que los neuquinos tuvieron fecha libre, y apenas fueron alcanzados por Atenas de Córdoba que empató en Bahía Blanca ante Olimpo. La derrota de Cipolletti ante el líder Ciudad de Bolívar en el alto valle, el empate en Mar del Plata entre Kimberley y Villa Mitre de Bahía Blanca y el triunfo de Argentino de Monte Maíz en el sudeste Córdoba por 3 a 2 sobre Costa Brava de General Pico, también cayeron bien en el norte neuquino.

Los que orienta Pablo Castro saben que dependen de ellos para llegar a estar entre los cuatro primeros por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026 y acceder al quinto lugar que te permitirá jugar la Copa Argentina del año venidero.

En la previa del partido ante los bahienses el mendocino Pablo Castro entrenador del elenco neuquino pasó por Grito Sagrado.