Desde la salida momentánea de Miguel Ángel Russo, quien fue dado de alta tras superar una infección urinaria pero aún no tiene fecha para reincorporarse a los entrenamientos, Boca debió modificar su día a día. En ese contexto, Claudio Úbeda es quien conduce las prácticas y podría dirigir el domingo ante Rosario Central debido a que el DT principal no tiene fecha confirmada de vuelta al trabajo.

Russo estuvo toda la semana en su domicilio, pero por prescripción médica aún no volvió a trabajar. Desde entonces Úbeda junto a Juvenal Rodríguez, en permanente comunicación con el DT, se han hecho cargo del plantel. Es así que el ex Racing tiene grandes posibilidades de ser quien comande al equipo este domingo a las 17:30 contra Rosario Central, por la fecha 8 del Torneo Clausura.

A la espera de Russo, el plantel de Boca trabajó bajo las órdenes de Úbeda.

El Sifón tiene un largo recorrido como ayudante de campo en distintos clubes y, en su momento, comandó a la Selección Argentina Sub-20 entre 2016 y 2017, disputando el Sudamericano y el Mundial de Corea. Su primera experiencia fue en Independiente Rivadavia en 2008, aunque solo dirigió siete partidos. Posteriormente, estuvo en varios cuerpos técnicos de Racing: en 2011 acompañó a Basile y en 2016 a Facundo Sava, para luego asumir al frente de la Reserva, donde tuvo bajo su mando a Lautaro Martínez (también lo dirigió en el Sub-20).

Con Russo desde hace casi 5 años

Desde 2021, Úbeda es la mano derecha de Miguelo. Luego de finalizar su segundo ciclo en Boca, el ex defensor se sumó a su cuerpo técnico en Al-Nassr de Arabia Saudita, Rosario Central (donde ganaron la Copa de la Liga 2023), San Lorenzo y ahora en este nuevo ciclo en el Xeneize. Sobre la relación con él, comentó: “El día a día con Miguel es una enseñanza constante, su manejo de grupo y su valentía son admirables”.