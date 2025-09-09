Murió un ex arquero de Boca mientras conducía hacia la Costa Atlántica

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Silva, el exarquero uruguayo que dejó su marca en varios clubes del país, incluyendo un breve paso por Boca Juniors. El sábado, mientras se dirigía en auto hacia la Costa Atlántica para realizar trámites personales, Silva sufrió un accidente fatal tras una descompensación que terminó con su vida.

Fuentes policiales confirmaron que el exguardameta, de 60 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras conducía, lo que provocó que su vehículo zigzagueara y colisionara contra otro automóvil. La noticia generó conmoción entre colegas, fanáticos y clubes donde desarrolló su carrera.

Quién era Carlos Silva

Nacido el 1 de diciembre de 1964 en Montevideo, Silva desarrolló la mayor parte de su carrera en Argentina. Comenzó en Deportivo Morón, institución que difundió la noticia y recordó su protagonismo en el ascenso al Nacional B en 1990.

Luego pasó por varios equipos de Primera División, consolidándose como un arquero consistente. En 1991 se sumó a Quilmes, donde vivió el descenso en 1992, y más tarde pasó por Argentinos Juniors.

Su llegada a Boca Juniors fue en 1993, aunque su estadía fue breve: disputó solo cuatro encuentros, tres amistosos y uno oficial. Entre ellos se destacó el superclásico de verano contra River en Mendoza, que terminó 2-0, y el Torneo Apertura 1994, en el que reemplazó a Carlos Fernando Navarro Montoya lesionado y ganó 5-0 sobre Lanús.

Tras retirarse como jugador, Silva continuó vinculado al fútbol como ayudante de campo. En 2002 integró el cuerpo técnico de Rosario Central junto a César Luis Menotti y posteriormente trabajó con Ángel Cappa, dedicándose también a la formación de jóvenes arqueros.

Su fallecimiento provocó una ola de mensajes de recuerdo y cariño de colegas y excompañeros, quienes destacaron no solo su profesionalismo, sino también su carácter afable fuera de las canchas.