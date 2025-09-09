Después del parate por la fecha FIFA, un Boca que viene por la senda ganadora intentará mantener su racha visitando a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Para este importante duelo una de las novedades será la reaparición en el arco de Leandro Brey reemplazando a Agustín Marchesín. Luego del desgarro del arquero titular ante Aldosivi, el guardameta de 22 años volverá a ocupar los tres palos en el Xeneize desde el arranque y por primera vez en el ciclo de Miguel Ángel Russo.

Brey entró en el tiempo de adición del duelo ante el Tiburón en Mar del Plata luego de que Marchesín sufriera un desgarro grado II en el gemelo derecho, lesión que lo que lo deja fuera del partido frente al Canalla y le concede esta chance al surgido en Los Andes, que antes del mencionado ingreso había visto acción por última vez en la recordada serie de penales ante Alianza Lima que dejó a Boca sin poder acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para Brey fueron en total 29 partidos consecutivos como suplente una vez que Marchesín acordó su llegada desde Gremio a principios de febrero. En total, suma 27 partidos oficiales con la camiseta de Boca, acumulando 1.989 minutos, con 17 goles recibidos y 15 vallas invictas. Además, recibió dos tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

La probable formación de Boca vs. Rosario Central

Más allá de esta modificación, Russo se inclinaría por tocar lo menos posible el equipo que le viene dando resultados, por lo que la presencia del arquero sería la única modificación respecto del 2-0 ante Aldosivi. Siendo así, el Xeneize saldría el domingo con Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.