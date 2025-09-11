¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 11 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Crisis en el cuervo

San Lorenzo al límite: el plantel frenó acciones publicitarias y lanzó un ultimátum por sueldos atrasados

Los jugadores del Ciclón, cansados de la grave crisis institucional, exigieron soluciones inmediatas ante la falta de pago de salarios y aguinaldos

Por Marcelo Figueroa
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 16:50
El plantel de San Lorenzo se cansó de los atrasos en los sueldos, frenó acciones publicitarias y exigió respuestas a una dirigencia en crisis

El presente de San Lorenzo volvió a teñirse de conflicto, esta vez por un problema económico que amenaza con desbordar al club: el plantel profesional, dirigido por Damián Ayude, decidió plantarse frente a la dirigencia debido a los reiterados atrasos en los pagos.

Según fuentes del club, los futbolistas se mostraron visiblemente enojados y mantuvieron una reunión antes del último entrenamiento. Los sueldos de julio y agosto, junto con el aguinaldo, estaban pendientes, y en algunos casos los retrasos se extienden a dos o tres meses.

Frente a esta situación, los referentes del plantel reclamaron soluciones inmediatas y advirtieron que podrían suspender entrenamientos si no se regulariza la situación. Además, como forma de protesta, los jugadores dejaron de participar en acciones publicitarias, incluida la producción de fotos con la nueva tercera camiseta que iba a estrenar el club.

El conflicto se suma a la grave crisis institucional que atraviesa la entidad azulgrana: tras el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia, se produjeron varias renuncias en la Comisión Directiva. Hoy San Lorenzo no cuenta con vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero ni miembros suficientes para aprobar sueldos y contrataciones, lo que alimenta rumores sobre la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.

Pese a los problemas, el plantel continuará entrenando y disputando los compromisos oficiales, aunque dejaron en claro que se trata de una tregua temporal: si no hay soluciones concretas en los próximos días, no descartan medidas más duras.

El Ciclón volverá a la cancha este viernes 12 de septiembre, cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la octava fecha del Torneo Clausura. Con 12 puntos, San Lorenzo marcha cuarto en la Zona B. 

