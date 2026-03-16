Un camionero de 53 años que viajaba desde Neuquén hacia Bahía Blanca protagonizó un fuerte despiste sobre la Ruta Nacional 22, en Río Colorado, luego de sufrir una descompensación mientras manejaba un camión cisterna. El vehículo se salió de la calzada, arrasó cartelería vial y terminó chocando contra una columna de alumbrado público. El conductor fue asistido por personal de salud y trasladado al hospital local, donde quedó en observación.

El hecho se registró ayer, cerca de las 18 en el kilómetro 858 de la Ruta Nacional 22, frente a una estación de servicio Axion, a poco del puente carretero del límite con La Pampa. En ese sector de alto tránsito intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, que llegó rápidamente al lugar, tras ser alertado por la peligrosa maniobra que terminó con el transporte de combustible fuera de la ruta.

Al arribar, los efectivos constataron que el protagonista del incidente era un camión cisterna marca Iveco con semirremolque, que circulaba vacío. El transporte había salido desde la ciudad de Neuquén y tenía como destino final Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en un trayecto que parecía rutinario pero que terminó en un susto de grandes proporciones.

Según relató el propio camionero a los uniformados, el viaje se desarrollaba con normalidad. Incluso contó que, después de almorzar en Choele Choel, retomó la marcha y más tarde realizó una breve parada en el cruce de las rutas nacionales 22 y 251 para descansar antes de continuar el recorrido hacia el sur bonaerense.

Sin embargo, minutos después ocurrió lo inesperado. Mientras conducía por el sector de la vía nacional que atravieza Río Colorado, el camionero se desvaneció al volante. En ese instante el camión quedó sin control, se desplazó hacia la banquina norte y terminó impactando violentamente contra una columna metálica de alumbrado público. En la trayectoria, además, el rodado arrancó cartelería de señalización vial que quedó esparcida a un costado de la ruta.

Finalmente, el camión Iveco quedó detenido en la subbanquina, con importantes daños en el sector frontal y en parte de la estructura del semirremolque. A pesar de la espectacularidad del incidente, milagrosamente no hubo otros vehículos involucrados ni personas heridas.

Por último, el conductor fue asistido por personal médico que acudió al lugar y posteriormente trasladado al hospital de Río Colorado para una evaluación más completa. Mientras tanto, los efectivos de Seguridad Vial trabajaron en el sector para garantizar la circulación y relevar los daños provocados por el despiste.