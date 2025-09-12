Independiente invitado al Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los equipos indirectamente afiliados el Consejo Federal, confirmó en las últimas horas la invitación para Independiente de Neuquén para el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. La entidad albirroja que no pudo lograr la plaza por mérito deportivo, solicitó una licencia y su pedido fue aceptado.

Hasta el momento eran 21 equipos de la Patagonia que ya están confirmados, se suma la institución neuquina y se especula que habría tres invitaciones más para Chubut (CAI (Comisión de Actividades Infantiles) de Comodoro Rivadavia y dos equipos de la Liga del Valle de Chubut con sede en Trelew) y una o dos para Río Negro, una sería para el Deportivo Roca.

El rojo se sumará a los equipos de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) Alianza (Cutral Có), Maronese (Neuquén capital), A.D.C.D. Patagonia (Neuquén capital), Petrolero Argentino (Plaza Huincul) y San Patricio (San Patricio del Chañar), que ya desde hace un tiempo tienen su plaza asegurada.

En tanto, Río Negro hasta el momento tienen su plaza asegurada, ️Atlético Regina (Villa Regina), La Amistad de Cipolletti por la Liga Deportiva Confluencia con asiento en Cipolletti, Estudiantes Unidos, y Puerto Moreno de la Liga de San Carlos de Bariloche, (Bariloche), Talleres de San Antonio Oeste y Deportivo Villalonga de la homónima ciudad de la provincia de Buenos Aires, que representarán a la Liga Rionegrina con sede en Viedma.

Foto: Neuquén Deportivo

En tanto por Chubut ya tienen su participación asegurada, Alianza Fontana Oeste (Puerto Madryn), Huracán (Trelew), J. J. Moreno (Puerto Madryn) y Racing Club (Trelew) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia de la misma liga del sur de la provincia.

Por Santa Cruz, Atlético San Julián (Puerto San Julián) de Liga de Fútbol Centro, Deportivo Esperanza (El Calafate) y Escorpión Fútbol Club (Río Gallegos) de la Liga de Fútbol Sur de la capital provincial, Nocheros (Las Heras) y Camioneros (Caleta Olivia) de la Liga de Fútbol Norte.

En cuanto, al inicio del certamen, existen dos probables, pero distanciadas entre si y que tienen un factor en común: las elecciones legislativas a nivel nacional pactadas para el 26 de Octubre: Ellas son el 12 de Octubre y el 2 de Noviembre.

En caso de elegir el domingo 12, se jugará por dos semanas y habrá un parate obligado en el medio de la fase de grupos, algo que, parece, se pretendería evitar. Es por eso que la del 2 de Noviembre surge como firme alternativa y una vez iniciada la competencia, no habría que hacer detenciones ni jornadas entresemana para recupar calendario, a excepción del habitual por las fiestas. De todas maneras, será el Consejo Federal a la brevedad quien tomará una decisión