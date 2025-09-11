Este fin de semana comienza el Mundial de Vóley 2025 en Filipinas, marcando el inicio de la primera edición bajo el nuevo formato de 32 equipos. La Selección Argentina, comandada por Marcelo Méndez, hará su debut el sábado a las 23:30 frente a Finlandia por el Grupo C, que también integran Corea del Sur y Francia, vigente bicampeón olímpico y uno de los favoritos al título. La acción mundialista arranca con el duelo inaugural entre el anfitrión Filipinas enfrentando a Túnez.

El equipo nacional llega motivado tras consagrarse campeón del cuadrangular Memorial Wagner en Polonia, aunque en su último amistoso cayó ante Brasil. Argentina buscará mejorar su actuación de 2022, cuando alcanzó los cuartos de final, y para eso deberá terminar primero o segundo en su zona para avanzar a los octavos de final, donde se cruzará con un rival del Grupo F, que incluye a Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia.

El plantel combina juventud y experiencia, con la gran noticia del retorno de Luciano De Cecco, que había dejado el equipo tras los Juegos Olímpicos de París 2024 pero retornará para liderar a la Selección en su sexto Mundial junto a figuras como Agustín Loser y Pablo Kukartsev. Este torneo representa un desafío adicional, ya que es el primero con un nuevo sistema: ocho grupos de cuatro equipos que jugarán tres partidos cada uno, con los dos mejores de cada zona avanzando a eliminación directa hasta la gran final.

De Cecco retornó a la Selección para jugar su sexto Mundial de Vóley.

Argentina tendrá que medirse con la velocidad de Corea del Sur, el poderío de Francia y un Finlandia en crecimiento. Con un equipo renovado pero con líderes de peso, la Albiceleste aspira a dar pelea y soñar con superar su histórica medalla de bronce olímpica en Tokio 2020. Todos los partidos de Argentina podrán verse en vivo por DirecTV Sports y VBTV, asegurando que los fanáticos no se pierdan ningún detalle de la acción.