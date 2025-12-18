El cierre de año trae un movimiento fuerte en la televisión argentina y tiene a Beto Casella como protagonista absoluto. Después de más de veinte años ininterrumpidos al frente de Bendita, el conductor se despide de Canal 9 y encara un desafío que no pasa inadvertido: su desembarco en la pantalla de América TV, una decisión que marca el fin de una era y el comienzo de otra.

La salida de Beto Casella de El Nueve no es un simple cambio de canal. Se trata de la despedida de un ciclo que se convirtió en un clásico del prime time, con un formato reconocible, un tono propio y un vínculo muy fuerte con la audiencia. Por eso, la confirmación de su llegada a América generó sorpresa, intriga y también muchas preguntas sobre cómo será esta nueva etapa.

La información terminó de confirmarse en las últimas horas cuando Juan Etchegoyen reveló detalles clave sobre el futuro del conductor. “Se habla mucho de la llegada de Beto Casella a América. Beto va a llegar a América en febrero del año que viene desde las 22 horas. La información que tengo son los panelistas que van a estar con él, eso ya está confirmado. Que hasta acá no se sabía”, aseguró el periodista, despejando varias incógnitas de golpe.

Según se dio a conocer, el nuevo ciclo contará con un equipo que mezcla nombres históricos y figuras ya asociadas al universo Bendita. Entre los panelistas confirmados aparecen Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Enzo Aguilar, Walter Ceijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Leo Raff y Franco Casella, el hijo del conductor. Además, Mariano Flax será el locutor del programa y también acompañará el salto a América TV.

La lista no solo confirmó quiénes estarán del lado de Beto Casella, sino también quiénes no lo harán. Una de las ausencias más comentadas es la de Edith Hermida, que continuará en Canal 9, lo que refuerza la idea de una etapa claramente distinta para el conductor y su equipo.

Otro punto clave es el nombre del ciclo. Bendita seguirá en El Nueve, ya que la marca no podrá ser utilizada en América. Al respecto, Etchegoyen explicó: “No le dan el nombre a Beto, así que se va a quedar Bendita en el Nueve”. Incluso trascendió que se barajó una alternativa, aunque no prosperó: “No le gustó”, señalaron sobre una de las opciones propuestas.

En medio de este proceso, Beto Casella también habló del cambio y del vértigo que le genera. “El programa sigue, por supuesto, y posiblemente algunos compañeros y compañeras se vengan conmigo a esta aventura que me da un poco de vértigo y de responsabilidad”, expresó en Intrusos, dejando en claro que la transición no está exenta de emociones.

Con fecha de debut prevista para febrero y un equipo ya confirmado, el desembarco de Beto Casella en América TV promete ser uno de los movimientos más resonantes de la próxima temporada televisiva, con la expectativa de ver cómo se reinventa un formato que marcó época.