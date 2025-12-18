La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves en segunda vuelta parlamentaria un conjunto de leyes que buscan modernizar la normativa judicial, fortalecer políticas públicas en salud y derechos sociales, y actualizar marcos regulatorios. En la misma sesión, Alejandra Mas asumió como legisladora provincial por el Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, en reemplazo de la senadora electa Ana Marks.

Reforma judicial y anexos internacionales

Entre las iniciativas sancionadas se encuentra la incorporación de anexos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de unificar criterios y establecer parámetros de conducta más objetivos. Se suman la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el documento ECOSOC 2006/23 y el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Otra ley modifica el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Laboral, que ahora remite al Código Procesal Administrativo, evitando dispersiones normativas entre distintos cuerpos procesales.

Salud y derechos sociales

• Se creó el Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas, organismo autónomo dentro del Ministerio de Salud.

• Se aprobó un dispositivo de baja tecnología en formato QR para concentrar información identitaria y médica de uso permanente, destinado a mejorar la respuesta en emergencias.

• Se sancionó la ley que garantiza el derecho al duelo respetado frente a la muerte gestacional, perinatal o neonatal, con la creación del Registro Simbólico de Nombres, un Comité Especializado y la instauración del Día Provincial de Concientización cada 15 de octubre.

Actualización normativa y beneficios sociales

• Se modificó la ley de control de tabaco, incorporando la prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios cerrados de acceso público.

• Se aprobó la recomposición de las pensiones graciables vitalicias para Bomberos Voluntarios retirados, que pasarán a ser equivalentes a tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil más un 40 % adicional por Zona Austral.

• Se instituyó el 28 de julio como Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina, en conmemoración del primer mapa de las Islas Malvinas realizado en 1520.

Una delegación de Bomberos de Roca participó de la sesión

Asunción de Alejandra Mas

En la misma sesión, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, tomó juramento a Alejandra Mas, quien se incorporó como legisladora provincial por el PJ–Nuevo Encuentro. Mas destacó que su experiencia previa en la Legislatura y como intendenta de General Conesa le permitirá aportar al bloque junto a dirigentes con trayectoria municipal.

El vicegobernador Pesatti tomó juramento a la legisladora Alejandra Más

Con una amplia carrera política, Mas fue intendenta de General Conesa entre 2011 y 2019, legisladora provincial entre 2019 y 2023, presidenta del Concejo Deliberante en dos períodos y representante de Río Negro en el Parlamento del MERCOSUR hasta diciembre de este año.