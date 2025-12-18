El fin de semana, el Parque Jaime de Nevares se convertirá en el epicentro de una serie de actividades culturales y recreativas para toda la familia. La programación incluye la tradicional feria Neuquén Emprende, la tercera edición de Confluencia de Sabores, una misa criolla, y diversas propuestas artísticas como el show de Élevé, entre otras. Esta jornada se complementará con actividades como concursos, desfiles y espectáculos navideños que buscan envolver a la ciudad en un clima festivo.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, destacó, en diálogo con La mañana es de la Primera por AM550, la diversidad de las propuestas. “Arrancamos hoy, jueves, a las 21 con el sorteo del concurso de los dibujos en el árbol de Navidad, actividad organizada por la Secretaría de Cultura a cargo de Luciana de Giovanetti. Este evento es solo el comienzo de un fin de semana cargado de propuestas”.

El viernes será otro día de festividades con la llegada de los autos antiguos, que recorrerán la avenida Argentina acompañados por Papá Noel. "Vamos a tener los coros en el Arbolito de Navidad durante viernes, sábado y domingo, de manera simultánea con la actividad que se desarrollará en el Parque Jaime de Nevares, que contará con más de 150 puestos de la feria Neuquén Emprende, junto a 30 espacios gastronómicos. Además, los niños podrán fotografiarse con Papá Noel en un ambiente familiar y alegre", afirmó Pasqualini.

El sábado, la agenda continuará con la iluminación del árbol navideño, prevista para las 21, y la presencia de Papá Noel junto a los autos antiguos. "Este es uno de los momentos más esperados, ya que marca el comienzo de una serie de actividades que incluyen música y otras sorpresas para todos los públicos", agregó Pasqualini.

El fin de semana culminará el domingo con el espectáculo de Élevé, "Navidad en las Estrellas", un show aéreo que sorprenderá a los asistentes a partir de las 22. Esta actividad promete ser uno de los puntos más altos de las celebraciones, con un espectáculo de luces y acrobacias sobre la ciudad.

Pascualini señaló que las actividades son parte del deseo del intendente de la ciudad para que todos los neuquinos disfruten de las fiestas: “El intendente Mariano Gaido dijo ‘nuestra ciudad tiene que ser una capital navideña’ y desde el 8 de diciembre a la fecha venimos trabajando mucho con diferentes eventos que, por supuesto, terminan impactando en la ciudad y económicamente en la gastronomía”.

En cuanto a los concursos y actividades en la ciudad, la funcionaria comentó: "Estamos llevando adelante el concurso de vidrieras navideñas y, seguramente, el año próximo incorporaremos nuevas propuestas para que los ciudadanos puedan participar activamente. Este año iniciamos un proyecto que tendrá continuidad en 2026".

Actividades del fin de semana

Sábado 20

Presentación de Los Acuña, agrupación folklórica regional.

Actuación de la Compañía Escuela Municipal de Folklore, con 25 bailarines en danzas tradicionales, estilizadas y malambo norteño.

Cierre del sábado: interpretación de la Misa Criolla, dirigida por el músico neuquino Naldo Labrin.

Solistas de la Misa Criolla:

Miguel Ángel Michelena (tenor)

Jorge de los Ríos (tenor)

Nilbelys Peraza Malenche (soprano)

Nancy Sierro

Anabel González

Quinteto instrumental:

Carlos Denda (guitarra)

José Luis Denda (guitarra)

Alex González (percusión)

Sebastián Vilanova (piano)

Horacio “Rulo” Mendoza (charango solista)

Participación del Coral Neuquén de la Legislatura Provincial, dirigido por Naldo Labrin.

Participación del Ensamble Vocal Huincul, dirigido por Nancy Sierro.

Homenaje a Marcelo Berbel en el año de su centenario.

Domingo 21