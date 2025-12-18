A pocos días de convertirse en padres nuevamente, Maxi López y Daniela Christiansson atraviesan un presente de plenitud familiar mientras esperan al hermanito de Elle. Tras la reciente salida del ex futbolista de MasterChef Celebrity (Telefe), la pareja disfruta de más tiempo juntos y comparte momentos cotidianos con sus seguidores, aunque uno de esos posteos terminó reavivando una polémica del pasado.

Todo ocurrió cuando Maxi López publicó un video en sus redes sociales para responder a las dudas recurrentes sobre el inicio de su relación con Daniela Christiansson. Con mates de por medio y un tono relajado, el ex jugador decidió ponerle fecha y contexto a una historia que, desde hace años, genera comentarios por una posible superposición con su separación de Wanda Nara.

“A pedido del público”, escribió Maxi López en Instagram, anticipando que contaría cómo se conocieron. En el clip, le pidió a Daniela Christiansson que explicara un comentario que ella misma había dejado tiempo atrás, haciendo referencia a un recuerdo de París 2014. Ese detalle fue suficiente para que muchos usuarios volvieran a cuestionar la cronología del romance.

En el relato, Maxi López aseguró que en ese momento estaba atravesando una separación y que un amigo insistió durante meses para que aceptara salir a cenar. Finalmente, una noche en Milán, en un restaurante de sushi, apareció Daniela Christiansson, llegando tarde y desordenando por completo sus planes iniciales.

Según contó el ex de Wanda Nara, desde ese instante quedó impactado. Aunque intentó acercarse durante la cena, no encontraba el momento indicado. El plan terminó extendiéndose a una salida nocturna con todo el grupo, donde la conexión empezó a hacerse más evidente.

Por su parte, Daniela Christiansson sumó un dato clave: esa misma mañana había terminado una relación de cinco años y no tenía ninguna intención de comenzar algo nuevo. Entre risas, confesó que salió sin expectativas, casi sin arreglarse y con ganas de distraerse con amigos.

La modelo sueca recordó que estaba desinhibida y que apenas registró los primeros intercambios. Sin embargo, Maxi López la vio de otra manera y no dudó en elogiarla, describiendo ese primer encuentro como el inicio de una búsqueda insistente y romántica.

Cabe recordar que Wanda Nara y Maxi López se separaron en 2013, tras haberse casado en 2008 y tener tres hijos. Un año después, en 2014, él comenzó a frecuentar salidas con amigos y allí apareció Daniela Christiansson, con quien hoy formó una familia y espera un nuevo hijo, aunque las fechas sigan generando dudas.