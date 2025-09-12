Otro sábado y domingo de fútbol por el Grupo Prima Multimedios

Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios se podrá vivir a pleno la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, así como última fecha de la Zona 1 Fase Campeonato -uno de los nonagonales- del Torneo Federal A 2025 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los clubes indirectamente afiliados el Consejo Federal.

El sábado arrancarán a las 16 las transmisiones con el partido que sostendrán Independiente de Avellaneda ante Banfield que jugarán desde las 18 el estadio Copa Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

A continuación se emitirá por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti, el partido que sostendrán, en la capital más poblada de la provincias argentinas, Estudiantes de La Plata frente a River Plate. La transmisión comenzará pegada al partido entre Rojo y El Talado, cotejo previsto a jugarse desde las 19.

El domingo se podrán vivir dos partidos.

A las 14 desde Rincón de los Sauces en el norte de la provincia de Neuquén se abrirán los micrófonos para el cotejo que sostendrán Deportivo Rincón ante Costa Brava de General Pico (La Pampa) que se jugará a las 15 en el césped sintético del predio de Ciudad Deportiva. Con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Pablo Chagumil, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

El domingo cerrará con el partido por el Torneo Clausura de Primera división, que jugarán en el Gigante de Arroyito, Rosario Central de Ángel Di María ante el Boca Juniors de Leandro Paredes, compañeros y campeones del Mundo en Qatar 2022, además integraron el plantel del PSG, que en la semana en redes sociales y declaraciones cruzados, se chicanearon por el choque entre el Canalla y los Xeneizes.