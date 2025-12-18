Jimena Barón volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir con total honestidad un detalle íntimo de su vida personal. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, la cantante y actriz decidió contar que se realizó un retoque estético facial y mostró el proceso a través de sus historias de Instagram, donde tiene millones de seguidores atentos a cada paso que da.

La protagonista de innumerables hits explicó que hacía casi dos años que no recurría al bótox y que la decisión no fue impulsiva. De hecho, días atrás había consultado a su comunidad si debía o no hacerlo, y la mayoría le recomendó evitar cualquier intervención estética. Aun así, optó por seguir lo que sentía y aclaró que prefería decir la verdad antes que ocultarlo.

Desde el consultorio de su médica de confianza, Jimena Barón se grabó mientras relataba el motivo principal que la llevó a dar el paso. Según contó, una línea marcada en su frente le generaba incomodidad cada vez que se miraba al espejo, y eso fue determinante para tomar la decisión, aunque fuera mínima.

Con su característico humor, la artista se anticipó a las críticas y dejó en claro que su objetivo no era cambiar su rostro ni exagerar los resultados del bótox facial. Incluso bromeó con que no quería quedar “como una Kardashian”, remarcando que buscó algo sutil y natural, acorde a su imagen actual.

En el mismo video, Jimena Barón también mostró otra faceta de su presente, lejos de los escenarios y los sets. Contó entusiasmada que está dedicada a hacer pulseras y a bordar ropa, una actividad que definió como parte de su costado “hippie chic”, combinación que no dudó en unir con la estética y el cuidado personal.

Otro de los detalles que sorprendió a sus seguidores fue la explicación técnica del procedimiento. Según reveló, la cantidad de bótox utilizada fue tan poca que incluso sobró parte del producto, el cual decidió aplicar en la zona de la mandíbula para tratar el bruxismo, una condición que muchas personas padecen.

La sinceridad con la que Jimena Barón expone sus decisiones vuelve a consolidar el vínculo con su público. Lejos de promover estándares irreales, la artista eligió mostrarse tal cual es, con dudas, contradicciones y elecciones propias, demostrando que la autenticidad sigue siendo su mayor sello.