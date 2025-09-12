La ilusión de Centro Español: en Viedma busca la final de la Liga Federal U21

Etapa de definiciones importantes en La Liga Federal Formativa U21 masculina, que atraviesa la recta final. Entre mañana sábado 13 y el domingo 14 se disputarán los cuadrangulares correspondientes a la penúltima fase del campeonato de clubes.

Participan ocho equipos divididos en dos zonas, una en Chaco y la otra en Río Negro, donde estará participando el equipo neuquino de Centro Español de Plottier. Hay cuatro boletos disponibles para el Final Four. Finalizado el proceso de licitación, quedó confirmado que los clubes Hércules de Charata y Deportivo Viedma se adjudicaron las sedes de sus respectivas zonas. Se disputarán un total de 12 encuentros durante el fin de semana, todos los partidos se podrán ver en vivo y de forma gratuita a través de Básquet Pass.

Llegaron a esta instancia los ocho mejores equipos de país luego de cuatro rondas, tres dentro de cada región y la más reciente, de cruces interregionales. Las ciudades de Charata y Viedma serán las sedes de los cuadrangulares de esta quinta fase, de semifinales. Durante el fin de semana, cada elenco disputará un total de tres encuentros. La acción se desarrollará en dos jornadas, con una fecha el sábado y fecha doble el domingo. Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares de sus respectivas zonas accederán a la próxima ronda, el Final Four, a disputarse el 27 y 28 de septiembre. Así quedaron conformadas las zonas para las semifinales, las localías se definieron mediante el proceso de licitación.

Quinta Fase, cuadrangulares de semifinales, 13 y 14 de septiembre. Cuadrangular H, sede en Charata (Chaco), Hércules de Charata, Chamical Básquet, San Martín de Marcos Juárez y Racing de Chivilcoy y el Cuadrangular I, en Viedma: Deportivo Viedma, Centro Español Plottier, River Plate y Racing Club de de Avellaneda. Los primeros y segundos de cada cuadrangular clasificarán a la siguiente fase (Final Four).

Los juveniles del Torito, accedieron a esta instancia, ya que aprovecharon al máximo su condición de local en la fase anterior y dejaron en el camino a Atlético Regina y a Racing de Chivilcoy.

En el primer cotejo, los neuquinos superaron a los de La Perla del Valle por un contundente 103 a 83, con enormes producciones de Agustín Cortes (29 puntos), Valentín Aranda (25) y Manuel Caratino (19 y 13 rebotes).

En el encuentro definitivo aseguró la clasificación con un trabajoso 75 a 72 sobre la Academia de Chivilcoy y otra vez el máximo anotador fue Cortes, con 22 tantos. También golearon parejo Lucas Manis (15), Aranda (13) y Valentín Gruich (10).

El entrenador fue Nicolás López y también forman parte de la plantilla Santiago Aguirre, Julián Toledo, Juan Manuel González, Juan Bautista Servidio, Enzo Gómez, Nehuén Faimali e Ian Kolff.