Este sábado, Los Pumas se medirán contra Australia en la cuarta fecha del Rugby Championship, el torneo que reúne a las potencias del hemisferio sur y que está en su última edición. El partido se disputará en el Aussie Stadium de Sídney, con capacidad para 45 mil espectadores, y comenzará a la una de la madrugada, hora de la Argentina.

El equipo argentino, dirigido por la leyenda Felipe Contepomi, llega a este encuentro tras una dura derrota ante los Wallabies en la tercera fecha. En aquel partido, Los Pumas cayeron por 28 a 24 luego de que Australia lograra un try en el último segundo. Este resultado los colocó en la última posición de la tabla, pero un triunfo les permitiría escalar hasta la segunda ubicación.

En el desarrollo del torneo, el elenco albiceleste comenzó con una derrota frente a Nueva Zelanda, aunque lograron una histórica victoria en la siguiente fecha al vencer a los All Blacks por primera vez en casa. Por su parte, Australia atraviesa un momento complicado tras quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial 2023 y haber finalizado última en la edición previa del Rugby Championship, incluida una aplastante derrota por 67-27 frente a Argentina.

A pesar de su presente complicado, los Wallabies iniciaron bien esta edición del torneo, sumando triunfos contra Los Pumas y Sudáfrica, aunque luego fueron superados por los actuales campeones mundiales.

En la madrugada del sábado, Los Pumas volverá a jugar con los australianos

El historial entre Argentina y Australia en el Rugby Championship muestra un claro dominio oceánico con 17 victorias, frente a cinco derrotas y dos empates para los argentinos. Sin embargo, Los Pumas ganaron tres de los últimos cinco encuentros, evidenciando una mejora en el nivel competitivo.

Para este partido, la formación de Los Pumas será: Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; y Juan Cruz Mallía.