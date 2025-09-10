De Franco Colapinto a Nico Furtado: los hombres que están detrás de Zaira Nara

La vida privada de Zaira Nara siempre generó interés, pero en los últimos meses los rumores en torno a su situación sentimental cobraron aún más fuerza. Tras la separación de Facundo Pieres, muchos seguidores creyeron que el vínculo iba a consolidarse en un futuro matrimonio. Sin embargo, la modelo sorprendió con un cambio de rumbo, volcando su energía en sus proyectos laborales y en el tiempo compartido con su familia.

Con ese telón de fondo, comenzaron a circular distintas versiones que la vinculan con figuras del espectáculo, el deporte y hasta el streaming. Una de las primeras especulaciones surgió con Nicolás Furtado, con quien coincidió en una reconocida fiesta en Ibiza. Allí, testigos aseguraron haberlos visto muy cerca durante la noche, aunque ninguno de los dos confirmó la relación.

Otro de los momentos que disparó sospechas fue su reciente cumpleaños con temática western, al que asistieron varios famosos. En ese evento, la presencia de Vico D’Alessandro no pasó inadvertida. Una foto juntos y un guiño cómplice reavivaron la posibilidad de algo más entre ellos, aunque fuentes cercanas aseguran que se trataría de un encuentro ocasional y no de un romance estable.

Las interacciones en redes sociales también aportaron combustible al tema. Juariu, siempre atenta a los detalles digitales, reveló que el piloto Franco Colapinto le dio “me gusta” a un video de la modelo bailando en su fiesta. Ese gesto bastó para que los usuarios de Internet imaginaran un nuevo posible interés romántico, más allá de que ambos prefirieron mantener el silencio.

Lejos de quedarse ahí, las conjeturas también llegaron al mundo del streaming. El streamer Bauleti, en tono de broma, manifestó públicamente su simpatía por la modelo. Si bien todo se mantuvo en un plano lúdico, los seguidores no dejaron pasar la oportunidad de sumar otro nombre a la lista de hombres vinculados a ella.

Lo cierto es que Zaira Nara parece manejar con naturalidad la exposición, sin confirmar ni desmentir cada una de las versiones que circulan. Prefiere enfocarse en su carrera y en la crianza de sus hijos, dejando que los comentarios pasen como una anécdota más.

En este sentido, la modelo demuestra que puede capitalizar el interés mediático sin perder su eje. La atención que genera su figura no solo la mantiene vigente en los portales, sino que también refuerza su presencia en el mundo del entretenimiento y la moda.

Más allá de los rumores, Zaira Nara se mantiene como una de las personalidades más seguidas y comentadas del país, capaz de transformar cada gesto en tendencia y cada aparición en noticia.

