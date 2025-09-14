El CEF N° 1 vuelve a abrir su pileta con instalaciones renovadas

El CEF N° 1 de Neuquén capital reabrió este viernes las actividades de pileta luego de una serie de remodelaciones que demandaron más de 300 millones de pesos. El acto contó con la presencia de la ministra de Educación, Soledad Martínez, junto a autoridades provinciales y del establecimiento. La primera actividad en el nuevo natatorio fue una clase de entrenamiento a cargo del equipo de natación, integrado por 40 jóvenes cadetes y juveniles.

Durante la reinauguración, la ministra Martínez destacó la importancia de acompañar a la institución, recordando que el CEF N° 1 es el primer centro provincial con instalaciones extraordinarias. Además, subrayó el esfuerzo realizado para concretar los trabajos de infraestructura, que implicaron tiempo, paciencia y una fuerte inversión. También aseguró que el gobierno seguirá respaldando a este espacio clave para el sistema educativo.

El director del CEF, Martín Linossi, agradeció a los equipos de la cartera de Educación que participaron de las obras. Indicó que la intervención fue de gran magnitud, con mejoras que incluyen sistemas de agua y gas, garantizando el uso de la pileta por muchos años. “Estamos muy contentos de que los usuarios puedan disfrutar de instalaciones seguras y totalmente renovadas”, afirmó.

Por su parte, Gastón Corroza, titular de la dirección de Educación Física del Consejo Provincial de Educación (CPE), instó a los alumnos y deportistas a cuidar y aprovechar las instalaciones reacondicionadas. El funcionario remarcó que los trabajos se realizaron pensando en todos los usuarios del natatorio, que van desde niños de 4 años hasta adultos mayores. Actualmente, unas 1.500 personas conforman la matrícula que asiste al espacio.

La ceremonia también contó con la presencia de la presidenta del CPE, Glenda Temi, junto a otros referentes de Mantenimiento, Área Técnica y autoridades de la educación secundaria. Entre ellos, participaron Luciano Saborido, Javier De La Vía, Gastón Arana, Christian Widmann y Lorena Pontoni, quien se desempeña como regente de natación del CEF.

Las obras incluyeron el recambio completo de las cañerías de recirculación de agua en la pileta principal, la instalación de cámaras de inspección, reparación de fisuras y mejoras en las calderas. En la pileta chica se reemplazaron equipos de calefacción de aire y se renovaron las conexiones de gas. Los trabajos concluyeron con la pintura integral y la optimización de las luminarias, dejando el natatorio en condiciones modernas y seguras para la práctica deportiva.