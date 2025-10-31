Milagro médico en Neuquén: nacieron los gemelos salvados por cirugía fetal

Los gemelos que fueron sometidos a una cirugía fetal en el hospital Castro Rendón de Neuquén capital nacieron en buen estado de salud y continúan su recuperación en el hospital Horacio Heller.

La intervención, realizada en agosto, trató un síndrome de transfusión feto-fetal severo, una complicación de alto riesgo en embarazos gemelares donde los bebés comparten una única placenta.

El procedimiento fue un hito médico para el sistema de salud neuquino, ya que permitió salvar la vida de ambos fetos sin necesidad de trasladar a la madre fuera de la provincia.

La cirugía que marcó un precedente

El caso comenzó en agosto de 2025, cuando en el hospital de Plottier se detectó el diagnóstico del síndrome. En apenas tres días, la paciente fue derivada al Castro Rendón, donde se realizó la fetoscopía, un procedimiento mínimamente invasivo que permite tratar complicaciones dentro del útero.

La cirugía fue dirigida por el doctor Luis Fernández Miranda, junto al equipo local de Medicina Fetal, y contó con la participación del especialista cordobés Savino Gil Pugliese, quien viajó especialmente para colaborar con la intervención.

El procedimiento consistió en ingresar con una cámara al útero para coagular las conexiones vasculares que causaban un desequilibrio en el flujo sanguíneo entre ambos fetos. La intervención fue exitosa, y el seguimiento posterior confirmó la viabilidad de los dos bebés.

Una red articulada de atención

El caso reflejó el funcionamiento integral del Sistema Público de Salud de Neuquén, que articuló desde el primer nivel de atención hasta la alta complejidad médica.

La madre, trabajadora rural y sin obra social, fue atendida inicialmente en Plottier, derivada al Castro Rendón para la cirugía y, tras el nacimiento, sus hijos fueron trasladados al hospital Heller para continuar el tratamiento.

Gracias a esta coordinación, se evitó el traslado fuera de la provincia y el desarraigo familiar, garantizando atención de alta calidad dentro del sistema público.

Un logro provincial y nacional

El nacimiento de los gemelos en buen estado representa un éxito de la Red Argentina de Medicina Materno Fetal, que integra hospitales y profesionales de distintas provincias para ofrecer cirugías fetales a pacientes sin cobertura médica.

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén destacaron que este tipo de procedimientos consolidan la capacidad del sistema provincial para resolver casos de alta complejidad con equipos locales, reduciendo la necesidad de derivaciones a otros centros.