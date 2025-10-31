La 3ª fecha de la fase de grupos en el Federal Amateur tiene un plato fuerte neuquino por la zona 7 con la visita de Independiente a Maronese el domingo desde las 16 con arbitraje de Lucas Hernández.

Luego del empate en el debut del Rojo en La Chacra ante Petrolero Argentino, el Dino sacó provecho de su victoria en el estreno. Por eso, el dueño de casa llega como líder solitario al cruce de capitalinos. En el triangular sólo tiene su pasaje a la siguiente instancia asegurado el mejor, por lo que los dirigidos por Gustavo Coronel necesitan sumar en el Oeste mientras que los de Plaza Huincul cumplen la jornada libre.

Mauricio Villa, un histórico de Independiente de Neuquén.

Otro de los buenos duelos entre equipos de Lifune será el que animarán Alianza de Cutral Co, como local, ante San Patricio de El Chañar. Comienza a las 16 y lo dirige Enrique Janett. Por la misma zona 7, el colista Unión de Allen será local de Patagonia de Neuquén, también a la misma hora y con el control de Lucas Moreira.

En Río Negro

También en Río Negro hay un mano a mano que se lleva todas las miradas. En el castigado sintético del Luis Maiolino, Deportivo Roca será local de Pillmatun.

El Naranja es el actual líder del cuadrangular 9 con puntaje perfecto y los cipoleños se han armado para llegar bien lejos y perdieron el fin de semana pasado. Lo dirigirá Ezequiel Escobar en uno de los grandes duelos del fin de semana regional. Por la misma zona, Pillmatun esperará a Argentinos del Norte en el predio de la Isla Jordán (Román Domínguez, el juez). La Academia es el único que todavía no ha sumado.

Atlético Regina, por su parte, será local de Sportman de Choele Choel. Ambos son los punteros del grupo 10 que los tiene como máximos candidatos, comienza a las 15 y el árbitro será Nelson Garrido.