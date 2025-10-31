El miércoles 6 de noviembre, el escenario de Mood Live, en Ministro González 40, recibirá por primera vez a Lucho González, reconocido cantante y guitarrista que se ganó el cariño del público tras su paso por La Voz Argentina. Acompañado por su banda Backfly, el artista ofrecerá un show potente y cargado de energía rockera.

Con más de 20 años de trayectoria, González repasará los grandes clásicos del rock internacional de los 80 y 90, junto con los temas que marcaron su participación en el exitoso programa televisivo. La cita promete una noche inolvidable, ideal para los fanáticos del género y para quienes disfrutaron de su carisma en la pantalla chica. Desde su destacada actuación en el reality, González continuó consolidando su carrera musical con giras por distintas provincias y una propuesta que combina potencia escénica, calidad vocal y una conexión auténtica con el público.

El show en Mood Live marcará su debut en Neuquén, dentro de una gira nacional que lo lleva por varios escenarios del país junto a Backfly, banda con la que despliega una estética sonora fiel al espíritu del rock clásico. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de @protickets.arg y en la boletería del lugar. Promete ser una noche de guitarras, emoción y rock en vivo para disfrutar en el corazón de la ciudad.

Mira su última participación en La Voz Argentina: