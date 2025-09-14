Copa Federal, se definió el cruce de semifinales para los equipos neuquinos

Se jugaron los cuartos de final de la Copa Federal Regional femenina. Pacífico fue sólido ante Cruz del Sur y abrochó su boleto a semifinales en Mitre y Agote. Confluencia tuvo otro juego parejo ante Independiente de Trelew, trayéndose la clasificación.

La región Patagónica de la Copa Federal es la faltante para completar el cuadro de los 8 equipos campeones, y que jugarán por el título, ya sabiendo que tiene su lugar para el cuadro principal de la competencia que reúne a los equipos del interior con los de primera.

Pacífico está entre las cuatro mejores, de local superó a Cruz del Sur de Bariloche por 3-0, y cerró el global por 6-1. Lucía Soto en la primera etapa, Marianela González y Juanita Pedrero en el complemento los tantos del elenco capitalino.

Por otro lado Confluencia volvió a tener un cotejo sumamente parejo con Independiente de Trelew. En la ida jugada en Neuquén, las Vinotinto había sacado una mínima ventaja que terminó siendo determinante para el 3-2 en el global.

las decana consiguieron una buena serie y ahora se verán con Confluencia

En la primera etapa Anabella Pérez abrió el marcador para las neuquinas, Eva Schmid lo igualó rápidamente. En el complemento Cecilia Bartoloni amplió y nuevamente Schmid puso paridad en el cotejo que terminó 2-2.

Ahora en semifinales, ambos elencos se enfrentarán por un lugar en la final, nuevamente a partido ida y vuelta. La serie iniciará en casa de Confluencia,y cerrará en Mitre y Agote.

Por el otro lado del cuadro, en la ida Boxing de Rio Gallego igualó como local ante Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia 1-1, mientras que Hispano Americano doblegó 2-1 a Deportivo Nocheros.