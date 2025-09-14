En la jornada de domingo en el fútbol europeo, la nota goleadora la dieron dos surgidos en River. Giovanni Simeone y Joaquín Panichelli marcaron en las victorias de Torino y Racing de Estrasburgo respectivamente. El cuadro de la Serie A sorprendió con un 1-0 ante la Roma en el Estadio Olímpico, en tanto que los franceses, que marchan quintos en la Ligue 1, también ganaron por la mínima gracias a un penal del '9', que acumula nada menos que tres tantos en cuatro partidos disputados con su equipo, al que llegó en este mercado de pases.

Simeone, otro que cambió de club en esta ventana de fichajes, lideró el 1-0 de un Torino que sumó su primera victoria en esta campaña de liga italiana. El hijo mayor de Diego Simeone anotó su primer gol con el Toro de gran manera al recibir sobre la parte izquierda del área, enganchar y sacar un derechazo a colocar que fue imposible para el arquero de una Roma que tuvo a los argentinos Paulo Dybala, ya recuperado de su cirugía en el muslo izquierdo, y Matías Soulé como dupla de ataque.

Panichelli y un arranque encendido

El centrodelantero de 22 años sigue mostrándose fundamental para Racing de Estrasburgo llegado desde el Mirandés de la segunda división española y marcó el tercer gol desde su llegada para una nueva victoria de su equipo, donde comparte plantel con Valentín Barco. Esta vez, el '9' se hizo cargo de un penal caliente en el tiempo adicionado para establecer el 1-0 que sería definitivo ante el Le Havre.

Es la segunda vez que Panichelli convierte pasados los 85 minutos para darle la victoria a su equipo. En la primera jornada, un tanto de cabeza en el final también le dio el triunfo a los Blanquiazules ante el Metz. Por ahora, el conjunto que es propiedad del conglomerado estadounidense BlueCo, comandado por Todd Boehly, propietario del Chelsea, ha tenido un buen comienzo de Ligue 1 y de la mano del cordobés sueña con clasificar a competiciones europeas.