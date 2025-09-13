Alejandro Garnacho, uno de los jugadores con chances de llegar al Mundial con la Selección Argentina, dio el primer paso en post de ese objetivo y por la 4ª fecha de la Premier League debutó con su nuevo club, el Chelsea de Enzo Fernández en el empate como visitante ante Brentford por 2 a 2.

El español nacionalizado ingresó a los 34 minutos del segundo tiempo por el brasileño Pedro y fue clave en el segundo gol del equipo, que marcó el ecuatoriano Simón Caicedo a los 40 del complemento.

Parecía que era victoria para el último campeón del Mundial de Clubes, pero en el tercer minuto de adición lo igualó el dueño de casa a través Carvahlo que se habían puesto en ventaja a los 35 del primer tiempo con el gol de Schade.

Cole Palmer a los 11 del complemento lo igualó de manera transitaria, un duelo londinense que tuvo todos los condimentos de un compromiso de Premier.

Tottenham líder

El Tottenham de Cristian Romero, titular tras su participación con la Selección en el partido contra Venezuela, goleó de visitante a West Ham 3 a 0 con una destacada actuación del argentino que asistió y al que incluso le anularon un gol de cabeza.

Con la victoria, otro de los conjuntos de Londres logró seguirle el ritmo al Arsenal, quien también goleó 3 a 0, pero como local ante Forest.

El domingo desde las 10 se presentará el Liverpool de Alexis Mac Allister como visitante del Burnley y en caso de ganar continuará en lo más alto del certamen que todavía tiene mucho por recorrer. El otro partido del día será nada menos que el clásico de Manchester, en cancha del City, donde el equipo que dirige Pep Guardiola recibirá al United desde las 12:30 de la Argentina.