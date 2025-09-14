La batalla por la permanencia: así están los promedios y la tabla anual en la Liga Profesional

El Torneo Clausura avanza y, más allá de la pelea por el título y la clasificación a las copas, el drama mayor está en la zona roja. La Liga Profesional 2025 definirá dos descensos: uno por la tabla de promedios y otro por la tabla anual. En caso de que un mismo equipo termine último en ambas, la caída se trasladará al anteúltimo de la tabla general.

Promedios al rojo vivo

San Martín de San Juan y Aldosivi son los más comprometidos, ambos con un coeficiente de 0.750. Apenas por encima aparecen Sarmiento (1), Gimnasia LP (1.133), Banfield (1.142) y Central Córdoba (1.142). Si el campeonato terminara hoy, sanjuaninos y marplatenses jugarían un desempate: el perdedor bajaría y el ganador debería revalidar su permanencia frente al peor de la tabla anual.

La tabla anual mete presión

En la general, Talleres se suma al drama. Con 18 puntos y un partido pendiente, comparte la última colocación con San Martín y Aldosivi. Un escalón más arriba, pero sin margen de error, aparecen Godoy Cruz e Instituto (24), además de Sarmiento (21), que todavía debe completar el encuentro suspendido ante Rosario Central.

El reglamento prevé que, en caso de empate en la definición por descender, se dispute un partido desempate en cancha neutral, lo que deja la puerta abierta a un final mano a mano que podría definir la permanencia de manera dramática.