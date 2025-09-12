El viernes 12 de septiembre se presenta con una intensa agenda deportiva para los aficionados argentinos, que podrán seguir eventos destacados en fútbol, tenis, atletismo y rugby.

En la Liga Profesional de Fútbol, la octava fecha del Torneo Clausura Betano 2025 tendrá cinco partidos clave durante el día. A partir de las 14:30, Deportivo Riestra recibirá a Central Córdoba en un duelo entre equipos igualados con 13 puntos. Riestra buscará mantener su invicto de 23 encuentros, tras vencer a Talleres por 1-0, mientras que Central Córdoba llega tras un triunfo 2-0 frente a Estudiantes.

A las 19:00 horas se jugarán dos encuentros simultáneos: Huracán enfrentará a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó y Racing recibirá a San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda. Huracán intentará sostener su invicto de cinco partidos tras su reciente empate y eliminación en Copa Sudamericana. Vélez llega con cinco victorias consecutivas y una estrella en su palmarés, además de estar entre los ocho mejores equipos de América, preparándose para enfrentar a Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores. En tanto, Racing, con solo 4 puntos en el torneo, buscará recuperarse tras la derrota ante Unión, mientras que San Lorenzo acumula 12 unidades tras empatar con Huracán.

Por la noche, a las 21:15, Lanús recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán visitará a Newell's Old Boys. Independiente Rivadavia, con 8 puntos, viene de eliminar a Tigre en la Copa Argentina y pretende sumar en el torneo local para alejarse del descenso. Lanús, con 10 unidades, intentará recuperarse tras su reciente eliminación copera y un inicio irregular. Newell's Old Boys, con solo 6 puntos y sin victorias desde la primera fecha, necesita un triunfo para acercarse a puestos de clasificación. Atlético Tucumán, octavo en su zona con 9 puntos, buscará consolidar su posición tras resultados mixtos en las últimas fechas.

En tenis, la Copa Davis presenta una serie crucial para Argentina frente a Países Bajos. Bajo la dirección de Javier Frana, el equipo nacional contará con Francisco Cerúndolo (21°), Francisco Comesaña (61°), Tomás Etcheverry (64°) en singles, y la dupla Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (19°) en dobles. El conjunto argentino se enfrentará al equipo neerlandés integrado por Jesper De Jong (79°), Botic Van De Zandschulp (82°) y Guy Den Ouden (147°), junto a los doblistas Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°). Los partidos comenzarán a las 9:00 horas con Etcheverry vs. De Jong, seguidos por Cerúndolo vs. Van De Zandschulp y el dobles Zeballos-Molteni contra Verbeek-Arends. Todos los encuentros se transmitirán por TyC Sports, y el ganador avanzará al Final 8, donde Italia es el único clasificado hasta ahora.

Durante la madrugada del sábado, comenzará el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio. La delegación argentina está compuesta por cinco atletas: Elián Larregina (400 metros masculinos), Chiara Mainetti (maratón), Micaela Levaggi (1.500 metros femeninos), Diego Lacamoire (1.500 metros masculinos) y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo). Larregina, poseedor del récord nacional de 400 metros con 44.53 segundos y ubicado 26° en el ranking mundial, y Mainetti, que disputará su primer Mundial a los 37 años, son las figuras a seguir.

Las competencias de los atletas argentinos se desarrollarán en distintos horarios: Micaela Levaggi correrá las series de 1500 metros el sábado 13 a las 07:50 (hora Argentina), Chiara Mainetti disputará la final de maratón el mismo día a las 20:00, Diego Lacamoire competirá en las series de 1500 metros a las 21:35, Joaquín Gómez clasificará en lanzamiento de martillo a las 21:00, y Larregina correrá las series de 400 metros el domingo 14 a las 6:35.

Por último, en el Rugby Championship, Los Pumas disputarán la cuarta fecha ante Australia en Sidney. El partido se jugará a la 1:00 de la madrugada del sábado y será transmitido en vivo por Disney+ Premium y ESPN. El entrenador Federico Contepomi confirmó modificaciones en la formación respecto a la última presentación, con la salida de Franco Molina y Pablo Matera en la segunda y tercera línea. La alineación argentina será: Mayco Vivas; Julián Montoya (capitán); Joel Sclavi; Guido Petti; Pedro Rubiolo; Juan Martín González; Marcos Kremer; Joaquín Oviedo; Gonzalo García; Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares; Lucio Cinti; Rodrigo Isgró; y Juan Cruz Mallía.