La salud de Christian Petersen genera una creciente preocupación luego de que se conocieran detalles del último parte médico difundido por las autoridades sanitarias de Neuquén. El reconocido chef continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, tras haber sufrido una grave descompensación durante una exigente excursión en la montaña.

El episodio ocurrió cuando Christian Petersen intentaba alcanzar la cumbre del volcán Lanín, una travesía de alta dificultad que demanda un óptimo estado físico. En pleno ascenso, el cocinero sufrió un colapso que obligó a interrumpir la expedición y activar un operativo de emergencia para poder asistirlo y evacuarlo de la zona.

Horas después, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un parte médico oficial que encendió las alarmas. En el comunicado, se informó que el estado de Petersen es “reservado” y que cursa un cuadro de falla multiorgánica, lo que requiere atención médica permanente y especializada. Desde la cartera sanitaria aclararon además que esa es, por el momento, la única información oficial disponible.

Las autoridades también desmintieron versiones que habían comenzado a circular en redes sociales y algunos medios, donde se hablaba de una fibrilación auricular como causa del colapso. En ese sentido, remarcaron que cualquier dato no emitido por los canales oficiales carece de validez y puede generar confusión.

En el mismo comunicado, el Ministerio de Salud hizo un pedido expreso para resguardar a la familia del chef en este momento crítico. “Solicitamos especialmente a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado. El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, señalaron, al tiempo que insistieron en que las novedades serán comunicadas únicamente por vías institucionales.

Según trascendió, Christian Petersen formaba parte de un grupo de diez personas acompañadas por guías experimentados. Sin embargo, el exigente ascenso terminó resultando demasiado demandante para su estado físico. Tras la descompensación, los guías actuaron de inmediato y organizaron el descenso, con la colaboración posterior de Gendarmería para completar el rescate y el traslado al hospital.

Desde su ingreso al centro de salud, el chef permanece bajo estricta observación médica. El entorno cercano acompaña con cautela la evolución del cuadro, consciente de la gravedad de la situación. Petersen se encuentra junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y rodeado por su círculo íntimo, que pidió tranquilidad y respeto mientras esperan señales de mejoría.

En los últimos años, Christian Petersen había hablado públicamente de su relación con Zelaschi, a quien conoció en 2018 durante El gran premio de la cocina, cuando él era jurado y ella concursante. “Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más… Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad”, contó en una entrevista, reflejando un vínculo que hoy resulta clave en este difícil momento.

Por ahora, el estado de Christian Petersen continúa siendo crítico y de pronóstico reservado. Los profesionales de la salud mantienen un seguimiento constante y reiteran que cualquier actualización será informada por los canales oficiales, mientras crece la expectativa y la preocupación por su recuperación.