La dirigencia del Deportivo Rincón confirmó oficialmente este viernes la incorporación de los primeros dos refuerzos de cara a la participación del equipo neuquino en el Torneo Federal A 2026.

Se trata del lateral o volante Matías Ezequiel Carrera y el delantero entrerriano Jorge Rossi, que se sumarán al elenco que va a orientar el mendocino de Alvear, Pablo Castro la próxima temporada.

Carrera cumplirá 29 años el lunes 22 de diciembre, es oriundo de Cipolletti, llegó a las divisiones inferiores del Club Cipolletti a los 14 años desde una de las otras entidades de la ciudad, San Martín del barrio Don Bosco. En la primera de los albinegros debutó en 2015, jugó más de 100 partidos oficiales y en la "era Gustavo Raggio" fue considerado uno de los mejores laterales de la categoría.

En enero de 2022, se fue a jugar a Deportes Iquique en la Primera B de Chile. ​Luego de dos temporadas en los dragones celestes, y tras el ascenso a Primera División en 2023, deja el equipo, para ser anunciado su regreso a Cipoletti en febrero de 2024.

La temporada 2025, volvió al fútbol trasandino para jugar en el Club Social y Deportivo San Antonio Unido en la Región de Valparaíso.

El otro jugador es Jorge Alberto Rossi, un delantero, de 73 kilos de pesos y 1,66 metros de altura, que nació el 11 de octubre de 1999 (26 años) en Basavilbaso, Entre Ríos. Jugó el Torneo Federal A 2025, en Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba), jugó 29 cotejos y marcó 5 goles. En torneos afistas jugó 162 partidos y convirtió 30 goles.

Antes de actuar en Sportivo Belgrano militó en Deportivo Pronunciamiento de la misma localidad entrerriana, Villa Dálmine de Campana, y en los también entrerrianos de Atlético Uruguay de Concepción del Uruguay y Juventud Unida de Gualeguaychú.

De cara al año que se avecina, el conjunto neuquino tiene rival confirmado para los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, en lo que será su segunda participación en la competencia más federal del país. Aún sin fecha confirmada, enfrentará a San Lorenzo de Almagro con el sueño de dar el golpe y eliminar a uno de los grandes del fútbol argentino.