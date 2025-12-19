Lanús sabe que arrancará 2026 con todo después su coronación en la Copa Sudamericana 2025 frente a Atlético Mineiro, se jugará la chance de sumar otra estrella internacional ante el ganador de la Copa Libertadores, Flamengo de Río de Janeiro. Ahora, la Conmebol confirmó las fechas de disputa del trofeo de la Recopa, será entre los jueves 19 y 26 de febrero.

La serie arrancará desde las 21.30 en el estadio Ciudad de Lanús y se definirá a partir del mismo horario en el Maracaná de Río de Janeiro. Allí, podría coronarse un conjunto argentino por segundo año consecutivo, después de que en la temporada anterior lo hiciera Racing ante Botafogo también como ganador de la Sudamericana.

Ahora, mientras el conjunto argentino buscará dejar atrás la eliminación del Torneo Clausura con un buen inicio de Apertura -empieza en enero- y luego revalidando su poderío internacional, el Mengao buscará cambiar el chip después de haber arañado la gloria intercontinental frente a PSG, cayendo por penales en la final.