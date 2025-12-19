En una provincia considerada como una de las principales generadoras de energía del país existe una localidad que no tiene acceso a la electricidad las 24 horas del día. Se trata de Los Chihuidos, un poblado ubicado en la región Vaca Muerta, en el epicentro de la producción hidrocarburífera no convencional neuquina. La empresa Pan American Energy, una operadora que trabaja en la zona, comenzó la construcción de un parque solar que garantice la energía eléctrica para esa comunidad.

El gobernador Rolando Figueroa destacó el inicio de las tareas en el predio asignado a tal fin, lo calificó como “un acto de estricta justicia”, equiparable a garantizar el acceso al gas natural a los habitantes de Añelo y de varias localidades del norte neuquino. “De esto hablamos cuando hablamos de equidad territorial”, indicó en referencia a que no haya regiones relegadas en comparación con el resto del territorio provincial.

El mandatario neuquino ponderó el diálogo que ha primado con el sector privado que participa de las mesas de Vaca Muerta -PAE incluida- y que ha permitido trabajar de manera articulada para realizar diversas obras -como la repavimentación de la ruta provincial 5, la pavimentación de la ruta provincial 7 en Cortaderas y, ahora, este parque solar-, incrementar el número de beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez e impulsar capacitaciones para que más neuquinos accedan a un empleo formal.

Explicó que hasta ahora los habitantes de Los Chihuidos tienen luz 13 horas al día y se mostró esperanzado en que el próximo año puedan contar con el servicio sin interrupciones. “Esto le va a cambiar la vida a toda la gente, principalmente a los chicos que pretenden estudiar. Es un gran paso. Será un antes y un después”, opinó Figueroa.

Hasta ahora la electricidad disponible en Los Chihuidos es provista por un grupo electrógeno diésel, lo cual implica altos costos operativos, dependencia del transporte de combustible y frecuentes interrupciones del suministro, especialmente durante el invierno.

El parque solar en construcción demandará una inversión de un millón de dólares por parte de PAE para la instalación de 288 paneles solares con una capacidad de 200 kW, un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh que otorgará hasta dos días de autonomía.

A esto se le suma una obra ya finalizada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén, que demandó una inversión de $361.017.536, financiada a través de un fondo de la secretaría de Ambiente de la provincia con aportes de esta misma empresa, para reestructurar la línea de media y baja tensión y el alumbrado público.