Palmeiras ajusta detalles y define equipo para enfrentar a River en cuartos de final

Palmeiras se prepara para el primer capítulo de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, con Abel Ferreira al frente de las decisiones técnicas tras un breve período fuera del club. El entrenador brasileño regresó recientemente a Brasil y comandó los entrenamientos luego de que el Verdão goleara 4-1 a Internacional el último fin de semana por el Brasileirao.

El duelo de ida se jugará este miércoles desde las 21.30 en el Monumental, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, y marcará la reanudación del clásico duelo entre Ferreira y Marcelo Gallardo, que ya dejó eliminado a Palmeiras en ediciones anteriores del torneo continental.

El entrenador llega entonado, pero con dos dudas claves en el armado del equipo: una en defensa y otra en mediocampo. En la zaga, Khellven y Agustín Giay pelean por un lugar, mientras que en la zona de contención, la reciente incorporación Andreas Pereira, ex Manchester United y Fulham, compite con Lucas Evangelista por un puesto titular tras su debut con Palmeiras el pasado fin de semana.

Con estas alternativas, el probable once que podría presentar Ferreira ante River sería: Weverton; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; Felipe Anderson, José Manuel López y Vítor Roque.

Más allá de las especulaciones sobre negociaciones y rumores que rodearon su viaje a Europa, Ferreira ha retomado el control del equipo y buscará que Palmeiras imponga su estirpe copera, su actualidad positiva en el Brasileirao y su potencial ofensivo frente a un River que intentará sacar ventaja de local.