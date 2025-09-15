Duplantis hace historia: tricampeón mundial y récord mundial de salto con pértiga

Armand Duplantis volvió a dejar su huella en la historia del atletismo. Este lunes, en el estadio Nacional de Tokio, el atleta de 25 años se consagró campeón mundial de salto con pértiga por tercera vez consecutiva y, además, rompió su propio récord mundial, elevando la marca de 6,29 a 6,30 metros.

La hazaña de Duplantis no solo consolida su tricampeonato, sino que también lo confirma como una leyenda viva del atletismo moderno. La marca alcanzada en Tokio fue lograda en su tercer y último intento tras dos oportunidades previas en las que estuvo cerca de superar el récord. Durante la competencia, el sueco dominó la prueba sin inconvenientes y aseguró la victoria con una marca de 6,15 metros antes de ir por la histórica altura final.

El griego Emmanouil Karalis quedó en el segundo puesto con 6 metros, sin poder superar varios intentos en 6,20. Con este triunfo, Duplantis acumula 34 competiciones ganadas a nivel internacional y ya rompió su propio récord mundial por cuarta vez en lo que va del año, alcanzando la decimocuarta vez que supera su propio registro histórico.

Con solo 25 años, el sueco nacionalizado estadounidense sigue reescribiendo la historia del salto con pértiga, consolidándose como el referente absoluto de la disciplina. La próxima cita para el atleta será el Campeonato Europeo.