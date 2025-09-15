Chos Malal será sede del 2° Encuentro de Mujeres del bádminton neuquino

Como continuidad de una primera instancia realizada en Neuquén capital, Chos Malal será sede del 2° Encuentro de Mujeres en el bádminton neuquino el viernes 19 de septiembre a las 21.

La actividad es organizada en conjunto por la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Deporte; la Subsecretaría de Mujeres, la municipalidad de Chos Malal y el Concejo Deliberante de la localidad, que además la declaró de interés municipal.

Este espacio busca institucionalizar un ámbito periódico de reflexión, intercambio y acción colectiva, destinado a visibilizar, fortalecer y proyectar la participación de las mujeres en el bádminton neuquino. En esta oportunidad, la edición corresponde a la Región Alto Neuquén.

El encuentro propone generar un espacio de charla y escucha, donde las mujeres puedan conocerse, compartir experiencias y construir un ambiente seguro, de acompañamiento y de crecimiento en el deporte.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 2994 51-6181 o acceder al siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/zX28ZpR5rAq5EBCMA