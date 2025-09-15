¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Septiembre, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN DEPORTES

Chos Malal será sede del 2° Encuentro de Mujeres del bádminton neuquino

Las inscripciones para el evento del viernes19 de septiembre ya están abiertas. Será en el Club Chos Malal.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 16:32
El viernes 19, Chos Malal será escenario del 2° Encuentro de Mujeres del bádminton neuquino

Como continuidad de una primera instancia realizada en Neuquén capital, Chos Malal será sede del 2° Encuentro de Mujeres en el bádminton neuquino el viernes 19 de septiembre a las 21.

La actividad es organizada en conjunto por la Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Deporte; la Subsecretaría de Mujeres, la municipalidad de Chos Malal y el Concejo Deliberante de la localidad, que además la declaró de interés municipal. 

Este espacio busca institucionalizar un ámbito periódico de reflexión, intercambio y acción colectiva, destinado a visibilizar, fortalecer y proyectar la participación de las mujeres en el bádminton neuquino. En esta oportunidad, la edición corresponde a la Región Alto Neuquén.

El encuentro propone generar un espacio de charla y escucha, donde las mujeres puedan conocerse, compartir experiencias y construir un ambiente seguro, de acompañamiento y de crecimiento en el deporte.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 2994 51-6181 o acceder al siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/zX28ZpR5rAq5EBCMA  

