La espera terminó: la Champions League 2025/26 levanta el telón este martes 16 de septiembre con la primera de las ocho jornadas de la fase de liga. Serán 36 equipos en competencia y un nuevo camino hacia la final del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

El foco argentino estará puesto en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid recibe a Olympique de Marsella desde las 16. Allí podría darse el esperado debut de Franco Mastantuono, la joya que con apenas 17 años ya se ganó un lugar en la consideración de Carlo Ancelotti. La ilusión del juvenil se mezcla con la expectativa mundial por verlo estrenarse en el certamen de clubes más importante de Europa.

Además, habrá acción para otros argentinos de peso. Cristian “Cuti” Romero comandará la defensa del Tottenham en el cruce ante Villarreal; Nicolás Otamendi será referente en el Benfica frente a Qarabag; mientras que figuras como Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter), Enzo Fernández (Chelsea), Julián Álvarez (Manchester City) y Alejandro Garnacho (Chelsea) buscarán brillar en sus respectivos equipos. En total, 28 jugadores argentinos disputarán esta edición, entre consagrados y jóvenes promesas.

El vigente campeón, París Saint-Germain, defenderá el título en un torneo donde también asoman como candidatos Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bayern y Arsenal, en un formato que desde la pasada temporada reemplazó a la tradicional fase de grupos.

Agenda de la primera fecha

Hoy – Martes 16 de septiembre

13.45: PSV vs. Union Saint-Gilloise (ESPN 2)

13.45: Athletic de Bilbao vs. Arsenal (Fox Sports)

16.00: Real Madrid vs. Olympique de Marsella (ESPN)

16.00: Juventus vs. Borussia Dortmund (ESPN 2)

16.00: Benfica vs. Qarabag (ESPN 3)

16.00: Tottenham vs. Villarreal (Fox Sports 2)

Mañana – Miércoles 17 de septiembre