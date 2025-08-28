Los argentinos ya conocen su camino en la Champions League 2026

El máximo certamen europeo ya tiene forma. Este jueves se realizó el sorteo de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026 en el Grimaldi Forum de Mónaco y los 36 equipos participantes conocen ahora el recorrido que deberán transitar. Los jugadores argentinos, protagonistas en varios clubes, también saben a quién enfrentarán.

El nuevo formato enfrenta a cada club con dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, asegurando partidos de ida y vuelta. No puede haber enfrentamientos entre equipos del mismo país y ningún equipo se cruzará con más de dos clubes de la misma nacionalidad.

Entre los duelos más atractivos figuran PSG-Bayern Munich, Real Madrid-Manchester City, Chelsea-Bayern y Atlético Madrid-Liverpool.

El camino de los argentinos

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, con Thiago Almada, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso, se medirá ante Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV, Unión SG y Galatasaray.

Benfica, con Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, enfrentará a Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Nápoli, Ajax, Qarabag y Newcastle.

PSG, campeón defensor, con Luis Enrique en el banco, se cruzará con Bayern Munich, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle y Athletic Bilbao.

Marsella, con Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina, debutará en casa ante Liverpool y luego visitará a Real Madrid.

Inter de Milán, con Lautaro Martínez, tendrá un cruce destacado como visitante ante Atlético de Madrid.

Real Madrid, con Franco Mastantuono, enfrentará a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

Chelsea, con Enzo Fernández, jugará contra Bayern Munich como visitante.

Millonaria edición

La UEFA repartirá 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes, convirtiendo a esta temporada en la más rentable de la historia del torneo.