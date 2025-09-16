Dentro de su larga y pronunciada crisis institucional, fue un día clave en San Lorenzo: en la reunión de Comisión Directiva que se realizó por la tarde hubo renuncias masivas y quedó decretada la acefalía, lo que da por finalizado el mandato de Marcelo Moretti, el comienzo de una Comisión de Transición y el posterior llamado a elecciones anticipadas.

El cónclave tuvo lugar en el palco oficial del estadio Pedro Bidegain y, como se preveía, fue determinante para el futuro del Ciclón. El meeting, que tuvo demoras, no contó con la presencia de Moretti, y pese a que hubo incidentes menores en los alrededores con los hinchas autoconvocados, dio como resultado la acefalía por las múltiples renuncias en la Comisión Directiva.

En menos de una hora, los concurrentes fueron ratificando las cuestiones relacionadas con las renuncias, tanto de la oposición como del oficialismo. El escándalo de las supuestas coimas que involucran a Moretti fue la gota que rebalsó el vaso y, tras la licencia del presidente (hoy ausente en la reunión), su regreso al club fue decantando en varias renuncias. El bloque del vicepresidente segundo Andrés Terzano renunció a sus cargos y el club entró en estado de acefalía, concretando la salida definitiva del presidente. Fue el vocal Christian Evangelista el que dio a conocer oficialmente que esto era un hecho.

Qué viene ahora para San Lorenzo

En principio, la presidencia de Moretti no tiene más efecto, por lo que el siguiente paso será la convocatoria a una Asamblea en donde se determine un gobierno de transición. La intención de los dirigientes de la oposición es que de acá a tres meses haya una convocatoria a elecciones anticipadas, aunque los comicios podrían tomar hasta cuatro meses en realizarse. Lo cierto es que ciclo del mandatario que fue elegido un 17 de diciembre de 2023 sacando el 36,73% de los votos en una elección récord de 16.358 socios participantes, llegó hoy a su final.