Marcelo Moretti, presidente investigado por corrupción y en uso de licencia de su cargo en San Lorenzo, presenció el partido de su club ante Racing en el Cilindro, en una clara señal de que pretende recuperar sus funciones como titular de la Comisión Directiva.

Para ello, el próximo martes a las 15 habrá una asamblea especial en la institución donde el primer punto del orden del día será justamente el levantamiento de su licencia.

Las pocas autoridades que se mantienen en funciones adelantaron que, en caso de producirse esa situación, las renuncias serán masivas, pero al parecer, el empresario tiene el camino preparado para ese escenario.

Mientras tanto, la semana previa al partido con la Academia se presentó convulsionada en el Bajo Flores de Buenos Aires. El plantel se encuentra con atrasos salariales y la incertidumbre es total de cara al futuro.

La falta de cobros no sólo se reduce al plantel profesional, sino demás empleados de la institución. Incluso hasta se denunció una falsificación de firmas. El secretario Martín Cigna denunció el hecho.

Reunión en vestuarios

Los periodistas presentes en cancha de Racing dieron cuenta de una breve reunión que se dio en el vestuario visitante entre el plantel de jugadores y cuerpo técnico con el propio Moretti.

En momentos donde se desarrolla todavía el partido, no han trascendido los términos de la misma, pero se especula que ha tenido relación con la promesa de regularizar la situación apenas resuelta la cuestión burocrática que no se presenta como algo menor.