El insólito error que le costó el puesto a Gandolfi en Atlético Nacional

Una distracción que terminó siendo definitiva. El entrenador argentino Javier Gandolfi dejó Atlético Nacional de Medellín luego de un error insólito que no pasó desapercibido: en la derrota por 1-0 ante Atlético Bucaramanga, el técnico superó el límite permitido de jugadores extranjeros en el campo y puso en simultáneo a cuatro futbolistas extranjeros, cuando el reglamento solo permite tres.

El equipo del santafesino había iniciado el encuentro con el defensor uruguayo Camilo Cándido y el mediocampista argentino Juan Bauzá. En el segundo tiempo, Gandolfi decidió el ingreso de Fernando Batista (Uruguay) y Billy Arce (Ecuador), excediendo así la normativa. Esta equivocación abrió la puerta para que la visita, bajo la dirección de Leonel Álvarez, presentara una demanda que podría modificar el resultado a favor del equipo rival y otorgarle una victoria por 3-0.

"En ningún momento tuve en cuenta que teníamos los tres en el campo de juego y obviamente no hay excusas. No hay mucho para agregar", reconoció Gandolfi en declaraciones que reflejan la magnitud del error.

Tras este episodio, Atlético Nacional decidió rescindir el contrato del entrenador argentino, quien dirigió 51 partidos con el Verde (23 victorias, 15 empates y 13 derrotas). Durante su paso por el club, dejó al equipo séptimo en la liga colombiana y quedó eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores ante San Pablo.