La espera terminó y se levanta el telón de la Champions League 2025/26 con la primera de las ocho jornadas de la fase de liga. Lo más destacado fue el debut como titular de Franco Mastantuono en la competición en el encuentro entre Real Madrid y Olympique de Marsella, que cuenta con los argentinos Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El juvenil de 18 años disputó 62 minutos y tuvo dos ocasiones claras de gol antes de salir reemplazado por Brahim Díaz. Por ahora, es empate 1-1 en el Bernabéu.

Real Madrid 1-1 Olympique de Marsella, los goles

A los 21 minutos llegó el gol que sacudió al Santiago Bernabéu. Tras una pérdida de Arda Güler a manos de Mason Greenwood, que condujo y ante el cierre de dos defensores alcanzó a cedérsela a Timothy Weah, que sentenció a Thibaut Courtois para establecer una ventaja visitante que era toda una novedad.

No obstante, un Merengue que no dejó de buscar el gol iba a encontrar el empate unos minutos después. Rodrygo entró al área y, en su intento de recortar para sacar el remate, fue derribado por Geoffrey Kondogbia. El que se hizo cargo fue Kylian Mbappé, que con un remate fuerte al palo derecho de Rulli superó la estirada del argentino e igualó las acciones.

Mastantuono tuvo dos muy claras

El juvenil casi se transforma en noticia a nivel mundial en el arranque del encuentro. A los cinco minutos, Mastan peleó una pelota sobre el sector izquierdo contra Medina y se la terminó ganando, la tiró larga y encaró directo a Rulli para tocarla ante su salida, sin embargo la pelota dio en el palo y no pudo ser el 1-0.

En la última del primer tiempo, Mastantuono volvió a tener una ocasión clarísima, pero esta vez se chocó con su compatriota. Luego de una gran jugada de Mbappé, el delantero francés abrió la pelota hacia la derecha para el ex River, que remató de primera pero su tiro le salió al medio y le dio la chance a Rulli de evitar el tanto.

Rulli se lució ante Mbappé

Poco después del empate, el arquero argentino se tomó una mini revancha a la siguiente pelota que Mbappé tuvo para rematar. Tras una presión colectiva del Real Madrid, la pelota le quedó al crack francés, que se dio media vuelta y sacó un remate de derecha que el surgido en Estudiantes de La Plata rechazó hacia un costado.

El entrenador Xabi Alonso dispuso que el juvenil de 18 años, que ya se ganó un lugar en la consideración, arranque de titular en lugar de nada menos que Vinícius Júnior, compartiendo ataque con Kylian Mbappé y Rodrygo. La ilusión del juvenil se mezcla con la expectativa mundial por verlo estrenarse en el certamen de clubes más importante de Europa.

Por el lado de Olympique de Marsella, habrá tres albicelestes como titulares, todos integrantes de la Selección Argentina. En el arco estará Gerónimo Rulli, mientras que la zaga será plenamente albiceleste con Leonardo Balerdi y Facundo Medina, que intentarán frenar al Real Madrid en su visita al Santiago Bernabéu.

Los otros argentinos en acción

Los otros argentinos de la Selección que salen a la cancha hoy son Cristian Romero, que comandará la defensa del Tottenham en el cruce ante Villarreal, donde también es titular Juan Foyth. Por su parte, Nicolás Otamendi será titular y capitán, y estará junto a Enzo Barrenechea en el duelo de Benfica frente a Qarabag de Azerbaiyán. En el primer turno, el que se anotó en el marcador fue Kevin Mac Allister. El hermano de Alexis marcó el tercer gol de Union St Gilloise, que sorprendió como visitante por 3-1 al PSV Eindhoven.

Agenda de la primera fecha

Hoy – Martes 16 de septiembre

13.45: PSV vs. Union Saint-Gilloise (ESPN 2)

13.45: Athletic de Bilbao vs. Arsenal (Fox Sports)

16.00: Real Madrid vs. Olympique de Marsella (ESPN)

16.00: Juventus vs. Borussia Dortmund (ESPN 2)

16.00: Benfica vs. Qarabag (ESPN 3)

16.00: Tottenham vs. Villarreal (Fox Sports 2)

Mañana – Miércoles 17 de septiembre