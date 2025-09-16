CALF anuncia interrupción eléctrica en la zona de Combate de San Lorenzo

La Cooperativa de Energía CALF informó que realizará un corte de suministro eléctrico en la ciudad de Neuquén durante la mañana de este miércoles 17 de septiembre.

El corte afectará la zona aledaña a Combate de San Lorenzo, entre calles Roca y San Martín, y se extenderá desde las 8:30 hasta las 12 del mediodía.

Según el comunicado oficial de CALF, la interrupción del servicio se debe a obras de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, con el objetivo de garantizar un suministro más seguro y estable para los vecinos.

La cooperativa recomendó a los usuarios de la zona tomar precauciones, como apagar electrodomésticos sensibles y prever alternativas para la jornada, ya que durante ese período no habrá suministro eléctrico.

CALF aseguró que trabajará para normalizar el servicio a la brevedad y que los vecinos serán informados ante cualquier eventualidad que pueda extender o modificar los horarios previstos.