UNCo alertó por prácticas inadecuadas en baños de la Facultad de Medicina y anunció multas

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) difundió un comunicado interno dirigido a sus estudiantes. El aviso advierte que la práctica de la masturbación en los baños de la institución es ilegal y contraria a las normas establecidas por el Consejo de Estudiantes y el Rectorado.

Problemas detectados en las instalaciones

Acumulación en las tuberías

De acuerdo con el texto, las tuberías de los baños no están preparadas para recibir descargas humanas fuera de su uso habitual. Las autoridades aseguraron que la acumulación de semen en los desagües provocó bloqueos repetidos en las cañerías, algunas de ellas al borde de reventar.

Sanciones previstas

La Facultad de Medicina comunicó que, si se determina la responsabilidad de un estudiante mediante análisis de las descargas, se aplicarán multas económicas y se notificará a las autoridades competentes para evaluar medidas disciplinarias.

Recomendaciones oficiales

Además, pidieron expresamente que este tipo de prácticas sean realizadas en el ámbito privado de cada estudiante y no en las instalaciones universitarias. Por último, reiteró que cualquier conducta que ponga en riesgo la infraestructura o contravenga la normativa institucional tendrá sanciones.