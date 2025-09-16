Caso Báez Sosa: Benicelli pierde otra chance de apelar

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

El planteo fue rechazado porque, según los jueces, la defensa no siguió la vía procesal correcta: el abogado presentó el recurso directamente ante el máximo tribunal nacional, sin haberlo elevado primero a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, como exige la normativa.

La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, cierra la posibilidad de que la Corte analice los cuestionamientos de la defensa sobre una presunta defensa técnica deficiente durante el juicio oral. En el fallo, los magistrados señalaron: “El recurso de queja ante la Corte tiene lugar cuando se ha interpuesto y denegado una apelación ante el tribunal, sin que en el caso bajo examen se haya dado cumplimiento con dicha exigencia”.

El nuevo abogado de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, había solicitado que se revocara la condena de su cliente alegando que no había recibido una defensa eficaz durante el juicio. En su presentación cuestionaba la actuación de su antecesor, Hugo Tomei, quien representó a los ocho imputados, argumentando que existían intereses contrapuestos entre los acusados que perjudicaron a Benicelli.

Sin embargo, al no cumplirse el procedimiento correspondiente, la Corte rechazó directamente el recurso sin entrar a analizar el fondo del reclamo.