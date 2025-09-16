Preocupación en Unión Alem Progresista por el fuerte aumento en la factura de gas

El Club Unión Alem Progresista de Allen emitió un comunicado oficial donde expresó su preocupación por el fuerte impacto económico que enfrenta tras la quita del subsidio de Zona Fría a partir del 1º de junio.

Según detallaron, la factura de gas mensual pasó de alrededor de 500.000 pesos a 3.700.000, un aumento que calificaron de “increíble” y que pone en serio riesgo la continuidad de las actividades deportivas, sociales y comunitarias que sostienen diariamente.

La dirigencia del club señaló que ya realizaron presentaciones formales ante Camuzzi Gas del Sur y ENARGAS, y mantienen diálogo con autoridades provinciales en busca de respuestas urgentes.

“El club es más que un edificio: es nuestra historia, nuestros deportes, nuestros chicos y chicas, nuestras familias y nuestras ilusiones”, remarcaron en el comunicado, subrayando que el problema afecta directamente al entramado social de Allen.

Desde la comisión directiva enfatizaron que seguirán reclamando soluciones, porque “el Club Unión Alem Progresista somos todos”.