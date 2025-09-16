Preocupación por un puma suelto en Pilar: activaron protocolo de seguridad

Vecinos de Pilar del Este, un importante desarrollo urbanístico en el norte del Gran Buenos Aires, vivieron este martes momentos de preocupación tras la aparición de un puma dentro de uno de los barrios cerrados.

Según confirmaron los administradores del barrio Los Jazmines, el felino de gran porte fue detectado durante la madrugada en el perímetro externo del barrio y, posteriormente, ingresó a la zona residencial. Las cámaras de seguridad registraron su presencia, lo que llevó a activar un protocolo de seguridad para proteger a los vecinos.

El operativo de búsqueda ya se encuentra en marcha, con drones y personal especializado en tierra participando en la localización del animal. En un comunicado, la administración de Los Jazmines señaló: “Lamentablemente, el puma ha ingresado al barrio”, llamando a la cautela de los residentes.

Si bien la presencia de fauna silvestre en Pilar del Este no es inédita —el área está rodeada de chacras y terrenos semi-rurales—, que un puma adulto se acerque a espacios densamente poblados genera alarma entre las familias.

Especialistas consultados por medios locales remarcaron que el felino probablemente se encuentra desorientado y fuera de su hábitat natural, lo que aumenta el riesgo de interacción peligrosa con personas.

Las autoridades recomiendan a los vecinos no acercarse al animal y seguir las indicaciones del personal especializado hasta que el puma sea capturado o se retire de la zona de manera segura.